Россияне не догадаются, что это: какой предмет раньше был в каждом украинском доме

Сегодня эти предметы в большинстве своем стали экспонатами музеев.

В украинском языке множество таких интересных и забавных слов, что иногда даже носители языка, услышав, не понимают их значения. Что уж говорить о россиянах, которые никогда не догадаются о чем речь, даже держа это в руке.

Один из примеров – домашнее орудие "коцюба". "Телеграф" расскажет, что это и объяснит, почему у соседей с востока это название остается необъятным для понимания.

Кочерга и кочерга

Коцюба — это орудие для перемешивания дров в печи. Это насаженный на черенок железный прут с расплесканным загнутым концом. Это слово широко употреблялось в быту, поскольку раньше кочерга стояла у каждой печи.

Сейчас в украинском языке слова "коцюба" и "кочерга" считаются синонимами. Однако в некоторых регионах Украины они имеют разные значения. В частности, на Лемковщине слово "кочерга" означает саповидное орудие, предназначенное для выгребания жара из печи во время выпечки хлеба.

Кочерыги разных размеров. Фото Википедия

В России этот предмет в большинстве своем называют заимствованным из тюркских языков словом "кочерга". По этой причине россияне не могут понять значение украинского названия, ведь оно имеет другой корень и звучание.

Также, для перемешивания жара в костре когда-то использовалась обычная палка, которая называлась "ожог", "ожуг". Впоследствии для этого всенародно стали использовать железный прут с загнутым концом.

Котюба в камине. Фото Википедия

Традиции

К цепям относились с уважением, его нельзя бросать, а следует ставить.Однако, вместе с тем, это еще и атрибут нечистой силы, на ней верхом ведьма отправляется на Лысую гору. Также верхом на ней ездили ребята, когда допрыгивали до Калиты — обрядового коржа на вечерницах 13 декабря.

Коцюба в музее

Коцюбу упоминали и в украинской литературе. Павел Чубинский и писал: "Молчи, баба, черт с тобой! Вот я тебя коцюбой". А Иван Нечуй-Левицкий: "У коцюбы два конца: один по мне, другой по вам".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое смешное украинское слово значит совсем не то, что кажется, поскольку подобным образом называют и наркоторговцев.