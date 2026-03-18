Спрос на украинские оборонные решения на Ближнем Востоке стремительно растет

На Ближнем Востоке стремительно растет спрос на украинские оборонные решения. Об этом в интервью для "Украинская правда. Чат" заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров. Он также добавил, что события на Ближнем Востоке уже оказывают существенное влияние на глобальный рынок вооружений и создают для Украины новое окно возможностей для экспорта собственных оборонных решений.

По его словам, война в регионе влияет не только на мировые энергетические рынки, но и на спрос на современные системы обороны, в частности, средства противодействия воздушным угрозам, беспилотные технологии и комплексные решения для защиты критической инфраструктуры.

"Сейчас чрезвычайно возрос интерес со стороны стран Ближнего Востока, стран Арабского залива, в решениях, в том числе украинских", — подчеркнул Сергей Гончаров.

Он отметил, что особое внимание международных партнеров привлекают украинские перехватчики, однако подчеркнул: эффективность современной противовоздушной обороны невозможно сводить только к одному типу продукта. По словам исполнительного директора NAUDI, реальная результативность достигается только при наличии полноценной инфраструктуры, системы управления и подготовленного персонала.

"Дроны-перехватчики — это лишь один из элементов. Эффективность системы противовоздушной обороны — это не только наличие дрона-перехватчика. Наряду с этим должна быть инфраструктура, система управления и, главное, обученный персонал", — отметил он.

В то же время Сергей Гончаров акцентировал, что для Украины ключевой задачей является не потерять время и не допустить повторения старых ошибок, когда перспективные возможности упускаются из-за промедления и отсутствия своевременных решений в сфере экспорта.

"Нам нужно попытаться не пойти по тем же граблям, по которым украинские власти ходят уже десятилетиями. Надо не упустить время", — подчеркнул исполнительный директор NAUDI.

По его словам, если Украина не закрепится на перспективных рынках уже сейчас, то нишу быстро займут другие игроки. Речь идет не только о российских производителях, уже присутствующих на рынках Ближнего Востока, но и о китайских, европейских и американских компаниях, которые активно продвигают собственные решения и используют опыт войны как маркетинговое преимущество.

"Единственное, чего мы можем дождаться, что на этот рынок придут россияне со своими решениями. Могут прийти китайцы, европейцы или американцы, которые тестируют свои решения в Украине и так же будут продвигать их как battle-tested", — заявил Сергей Гончаров.

Он подчеркнул, что украинская оборонная промышленность уже сейчас должна четко определить свое место на новом рынке, предложив не отдельные образцы, а комплексные решения, проверенные в реальных боевых условиях. Именно скорость принятия решений, системный подход к экспорту и способность конкурировать на глобальном уровне, по словам исполнительного директора NAUDI, будут определять, сможет ли Украина превратить собственный боевой опыт в долгосрочное экономическое преимущество и преимущество безопасности.