Как сделать самую "стрёмную" елку пышнее всего за 5 минут: британка раскрыла секрет (видео)

Спасти зеленую красавицу очень просто

Многие украинцы предпочитают на Новый год искусственную елку или недорогую натуральную. В первом случае елка со временем начинает просто выглядеть изношенной, а во втором — терять свои зеленые иголки и становиться "худой".

Навредить елке еще больше может даже обычная гирлянда. Ранее мы поделились способами, как сделать так, чтобы живое дерево дольше простояло в квартире.

Британка в своем ТикТок-блоге TheHomeChic поделилась быстрым и бюджетным способом, который поможет продлить жизнь вашей елки и вернуть ей пышность и визуальный объем.

Как сделать елку пышнее

Позвольте мне показать вам самый простой способ получить более пышную елку без необходимости покупать действительно дорогую автор блога TheHomeChic

Блогерша полностью преобразила свою елку, подобрав "дождик" в тон веток. Она отметила, что "дождик" стоит выбирать того же цвета, что и сама елка, чтобы он не выделялся, а гармонично дополнял зеленую красавицу.

Вместо того, чтобы обвязывать "дождик" вокруг елки, как обычно, проводите ленту туда-сюда по горизонтали, заполняя все промежутки. Такой способ позволит аксессуару равномерно распределиться спереди и не запутается, когда вы захотите ее снять.

Стоит добавить, что устаревшие украшения вновь входят в моду. Ранее мы писали, как украсить елку "дождиком" и мишурой.