Как сделать самую "стрёмную" елку пышнее всего за 5 минут: британка раскрыла секрет (видео)
Спасти зеленую красавицу очень просто
Многие украинцы предпочитают на Новый год искусственную елку или недорогую натуральную. В первом случае елка со временем начинает просто выглядеть изношенной, а во втором — терять свои зеленые иголки и становиться "худой".
Навредить елке еще больше может даже обычная гирлянда. Ранее мы поделились способами, как сделать так, чтобы живое дерево дольше простояло в квартире.
Британка в своем ТикТок-блоге TheHomeChic поделилась быстрым и бюджетным способом, который поможет продлить жизнь вашей елки и вернуть ей пышность и визуальный объем.
Как сделать елку пышнее
Позвольте мне показать вам самый простой способ получить более пышную елку без необходимости покупать действительно дорогую
Блогерша полностью преобразила свою елку, подобрав "дождик" в тон веток. Она отметила, что "дождик" стоит выбирать того же цвета, что и сама елка, чтобы он не выделялся, а гармонично дополнял зеленую красавицу.
Вместо того, чтобы обвязывать "дождик" вокруг елки, как обычно, проводите ленту туда-сюда по горизонтали, заполняя все промежутки. Такой способ позволит аксессуару равномерно распределиться спереди и не запутается, когда вы захотите ее снять.
Стоит добавить, что устаревшие украшения вновь входят в моду. Ранее мы писали, как украсить елку "дождиком" и мишурой.