Як зробити "найстрьомнішу" ялинку пишнішою за 5 хвилин: британка розкрила секрет (відео)

Тетяна Кармазіна
Новорічна ялинка Новина оновлена 26 грудня 2025, 17:53
Новорічна ялинка. Фото Колаж "Телеграфу"

Врятувати зелену красуню дуже просто

Багато українців віддають перевагу на Новий рік штучній ялинці або недорогій натуральній. У першому випадку ялинка з часом починає просто виглядати зношеною, а в другому — втрачати свої зелені голки і ставати "худою".

Нашкодити ялинці ще більше може навіть звичайна гірлянда. Раніше ми поділилися способами, як зробити так, щоб живе дерево довше простояло у квартирі.

Британка у своєму ТікТок-блозі TheHomeChic поділилася швидким та бюджетним способом, який допоможе продовжити життя вашої ялинки та повернути їй пишність і візуальний об'єм.

Як зробити ялинку пишнішою

Дозвольте мені показати вам найпростіший спосіб отримати більш пишну ялинку без необхідності купувати справді дорогу

автор блогу TheHomeChic

Блогерка повністю перетворила свою ялинку, підібравши "дощик" у тон гілок. Вона зазначила, що "дощик" варто обирати того ж кольору, що й сама ялинка, щоб він не виділявся, а гармонійно доповнював зелену красуню.

Замість того, щоб обв’язувати "дощик" навколо ялинки, як завжди, проводьте стрічку туди-сюди по горизонталі, заповнюючи всі проміжки. Такий спосіб дозволить аксесуару рівномірно розподілитися спереду і не заплутається, коли ви захочете її зняти.

@thehomechic Not bad for a £45 tree 💅🏾🌲 Wake up, girlies—Christmas is here! Just got my first tree for my new home and I’m ready to decorate! I always loved seeing those full, luscious trees, but I found a way to achieve that look without the hefty price tag. It all starts with fluffing it right! Follow for more Christmas tips and tricks! ✨ #christmastree #settingupmychristmastree #howtofluffachristmastree #christmas2024 ♬ Holly Jolly Christmas - Michael Bublé

Варто додати, що застарілі прикраси знову входять у моду. Раніше ми писали, як прикрасити ялинку "дощиком" та мішурою.

#Ялинка #Новий рік #Лайфхак