Як зробити "найстрьомнішу" ялинку пишнішою за 5 хвилин: британка розкрила секрет (відео)
Врятувати зелену красуню дуже просто
Багато українців віддають перевагу на Новий рік штучній ялинці або недорогій натуральній. У першому випадку ялинка з часом починає просто виглядати зношеною, а в другому — втрачати свої зелені голки і ставати "худою".
Нашкодити ялинці ще більше може навіть звичайна гірлянда. Раніше ми поділилися способами, як зробити так, щоб живе дерево довше простояло у квартирі.
Британка у своєму ТікТок-блозі TheHomeChic поділилася швидким та бюджетним способом, який допоможе продовжити життя вашої ялинки та повернути їй пишність і візуальний об'єм.
Як зробити ялинку пишнішою
Дозвольте мені показати вам найпростіший спосіб отримати більш пишну ялинку без необхідності купувати справді дорогу
Блогерка повністю перетворила свою ялинку, підібравши "дощик" у тон гілок. Вона зазначила, що "дощик" варто обирати того ж кольору, що й сама ялинка, щоб він не виділявся, а гармонійно доповнював зелену красуню.
Замість того, щоб обв’язувати "дощик" навколо ялинки, як завжди, проводьте стрічку туди-сюди по горизонталі, заповнюючи всі проміжки. Такий спосіб дозволить аксесуару рівномірно розподілитися спереду і не заплутається, коли ви захочете її зняти.
