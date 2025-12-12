Укр

Блеск снова в моде: как стильно украсить елку "дождиком", чтобы обзавидовались друзья — яркие примеры (фото, видео)

Татьяна Кармазина
Новость обновлена 12 декабря 2025, 16:41
Новогодняя елка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Устаревшие, но эффектные украшения вновь актуальны

В последние годы новогодний декор елки придерживался минималистичного стиля — с лаконичным оформлением и мягкими, приглушенными оттенками. Однако в 2025-м яркие, привычные украшения вновь входят в моду.

Классический "дождик", а также мишура, давно считается неоднозначным рождественским украшением: она вышла из моды, выглядит дешево и устарело. Однако в этом году к ней относятся более осознанно — и она снова привлекает внимание как хозяев домов, так и дизайнеров.

Вместо того, чтобы беспорядочно обвешивать мишурой елку, лучше применять более продуманный метод: небольшие пучки, аккуратно уложенные на концы веток, создают многослойный драпированный эффект и добавляют новогоднему оформлению немного сияния.

дождик на елке
Фото: instagram.com

Если вы украшаете елку в определенном цвете (например, в трендовом глубоком красном — в честь китайского символа Красной Огненной Лошади, золотом или изумрудно-зеленом), выберите дождик соответствующего металлического оттенка (золото, серебро, медь). Это создаст целостный и элегантный образ.

мишура на елке
Фото: instagram.com
зеленый дождик на елку
Фото: Pexels
@thehomechic Not bad for a £45 tree 💅🏾🌲 Wake up, girlies—Christmas is here! Just got my first tree for my new home and I’m ready to decorate! I always loved seeing those full, luscious trees, but I found a way to achieve that look without the hefty price tag. It all starts with fluffing it right! Follow for more Christmas tips and tricks! ✨ #christmastree #settingupmychristmastree #howtofluffachristmastree #christmas2024 ♬ Holly Jolly Christmas - Michael Bublé

Не бойтесь добавить немного больше дождика, если хотите создать эффект "заснеженной" или "ледяной" елки, особенно если сочетать его с прозрачными украшениями под хрусталь.

елка украшенная мишурой
Фото: instagram.com
белый дождик на елке
Фото: Pexels

Если вам нравится блеск и традиционная новогодняя атмосфера, смело вешайте дождик! Он поможет создать праздничное настроение и будет соответствовать актуальным тенденциям декора 2026 года.

дождик для елки
Фото: instagram.com/graywalkerinteriors
елка с дождиком и мишурой
Фото: livejournal.com
мишура на елке
Фото: livejournal.com
елка украшенная дождиком мишурой
Фото: livejournal.com

Все владельцы пушистиков знают, как они любят играть с дождиком. Ранее мы писали, как отвадить кота прыгать на украшенную елку.

