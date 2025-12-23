Призрачный "Парус": история несуществующей станции метро в Днепре

Станция существует только на схемах и в документах

"Парус" — проектируемая станция Центрально-Заводской линии метрополитена в городе Днепр. Название станции связано с одноимённым жилым массивом, расположенным поблизости.

Согласно планам, эта станция будет расположена к западу от действующей станции Метро Покровская. Однако в настоящее время год открытия будущей станции неизвестен.

Есть три версии предлагаемого расположения "Паруса":

на пересечении улиц Большой Деевской и Метростроевской;

на пересечении улиц Метростроевской и Штурманского переулка;

в районе перекрестка улиц Большой Деевской, Мониторной и Гидропарковой.

История строительства

29 декабря 1995 года была открыта Центрально-Заводская линия метрополитена, которая пока является единственной, пролегающей вдоль реки Днепр и объединившей 6 станций.

29 января 2008 года Днепропетровским областным советом выделен первый миллион гривен ОАО "Харьковметропроект" для разработки проекта строительства будущих станций метро "Парус-1" и "Парус-2", общая стоимость проектной документации по состоянию на 2008 год составляла 13 млн гривен, а запланированная стоимость работ — около 200 млн гривен. 350-360 млн гривен.

"При строительстве станции Парус-1 проблемы отселения не будет: на месте строительства находится временная автостоянка, которая будет снесена. При строительстве станции Парус 2 в зону отселения попадают 50 частных домов, сейчас решается вопрос предоставления жителям компенсационного жилья", — в 2008 году говорил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор Сергеев.

Станции "Парус" в Днепре

В 2011 году Днепровский метрополитен был передан в коммунальную собственность города, а правительство Украины ратифицировало кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму около 300 млн евро.

До начала полномасштабной войны строительством трёх станций метро руководила турецкая компания Limak, выступавшая генеральным подрядчиком. Однако в первые дни вторжения Limak покинула строительные площадки, забрав персонал, технику и документацию.

Строительство остановлено по сегодняшний день.

В 2021 году экс-заместитель мэра города и бывший депутат Днепропетровского областного совета Михаил Лысенко в комментариях под роликом на своей странице в Facebook писал, что строительство "Паруса" не планируется вовсе.

Какие станции метро есть в городе

Метрополитен в Днепре имеет одну линию, имеющую шесть станций:

Покровская – находится возле спортивного комплекса "Акватория".

Проспект свободы – следующая после Покровской станция, возле нее находится Новокодацкий парк.

Заводская – исходя из названия станции, находится возле крупных предприятий, таких как: Днепротяжмаш, Днепровский трубный завод, Коксохимический завод "Днепрококс".

Металлургов – станция предоставляет доступ жителям в промышленный район города.

Метростроителей – выход со станции находится на перекрестке проспекта Сергея Нигояна и улицы Орловской у центрального входа во Дворец культуры им. Ильича.

Вокзальная – в квартале от станции расположен центральный автовокзал города и здание управления Коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" Днепровского городского совета.

Расположение станций метро в Днепре

Напомним, что в Днепре также есть легендарная гостиница "Парус". "Телеграф" рассказал историю этого грандиозного недостроя, который как поражает своим размахом, так и пугает своей зловещей тишиной.