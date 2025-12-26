Найкоротше метро в Україні. Чому у Дніпрі всього шість станцій
Рух в одну сторону займає лише 12 хвилин
В Україні чимало міст мають метро, однак у Дніпрі його протяжність настільки мала, що його вважають найкоротшим в країні. Ба більше, дніпровський метрополітен ще й наймолодший.
"Телеграф" розповість, чому метро Дніпра має всього шість станцій. Зауважимо, що у місті кілька років назад розпочали будівництво ще трьох станцій, але цей процес загальмувався.
Метро Дніпра наймолодше та найкоротше в Україні
Метрополітен у Дніпрі має всього лише одну лінію, яка складається з шести станцій. Їх довжина становить понад 7,8 км, а час руху в одному напрямку — 12 хвилин. Відкрили метро Дніпра у 1995 році, тоді воно відігравало важливу роль. Адже усі станції розміщенні в районах, де є заводи чи промислові об'єкти.
Фактично їх будували, аби люди могли швидко діставатись до роботи. Станом на 2025 рік метро перевозить понад 20 тисяч пасажирів щодня, працюючи з 5:30 ранку до 23:00 вечора з інтервалами руху від 5 до 10 хвилин у пікові години.
Шість станцій метро Дніпра:
- Покровська. Кінцева станція, глибина 35 м.
- Проспект Свободи. Станція має 4 виходи на поверхню. Вони розташовані на Новокодацькій площі — місці, де перетинаються проспект Свободи та вулиця Панаса Мирного, за 15 метрів від прохідної ДЕВЗ (Дніпровського електровозобудівного заводу).
- Заводська. Станція розташована поруч із головним входом до Дніпровського заводу металургійного обладнання (ДЗМО). Глибина – 30 м, обладнана для велосипедистів з парковками.
- Металургів. Розташована близько до Дніпровського металургійного заводу. Глибина близько 55 м.
- Метробудівників. Вихід знаходиться на перехресті проспекту Сергія Нігояна. Глибина — 40 м.
- Вокзальна. Найзавантаженіша станція, яка знаходиться на головному вокзалі. Її глибина 42 м.
Додамо, що станції дніпровського метро одні з найглибших у світі, що нетипово для такого короткого метрополітену.
