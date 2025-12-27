Эти конфеты до сих пор вызывают ностальгию у миллионов: почему ирис "Кис-кис" стал символом детства (фото)

История легендарного ириса, который и сегодня возвращает нас в беззаботные времена

Когда-то этот аромат знали все — теплый запах карамели и молока, хлынувший из шарика с простенькими конфетами в узнаваемой обертке. Для нескольких поколений украинцев ирис "Кис-кис" остается одним из самых ярких воспоминаний детства, наряду с "Ромашкой" и "Коровкой".

Это тот вкус, который невозможно забыть – густой, молочный, немного тягучий, с легким карамельным оттенком. "Телеграф" расскажет о конфетах поподробнее.

От парижских салонов до советских фабрик

История ириса началась гораздо раньше, чем появился бренд "Кис-кис". В начале XX века во Франции кондитеры создали лакомство из карамелизированного сахара, сливочного масла и молока, назвав их iris — в честь изящного цветка. Легенда говорит, что работавший в Санкт-Петербурге французский мастер Жюзе де Морнас адаптировал рецепт для российской публики. Название прижилось благодаря ассоциации с нежной, бархатистой текстурой, похожей на лепестки ириса.

После Второй мировой войны советские кондитерские фабрики начали массовое производство ириса, и тогда родился бренд "Кис-кис". Название оказалось гениальным в своей простоте: короткое, милое, легко запоминаемое. Оно передавало характер самой конфеты — кроткой, игривой, так и просившейся в руки. А обертка с котиками сделала ирис узнаваемым даже для самых юных покупателей.

Вкус, который невозможно забыть

Классический "Кис-кис" принадлежал к полутвердым ирискам. Его изготовляли из сгущенки, что обеспечивало насыщенный кремово-молочный вкус. Сначала мягкий и тягучий, со временем он становился более жестким, но все равно оставался любимцем детей и взрослых.

В те годы ириски были доступным удовольствием: дешевые, простые, но строго по ГОСТу. Иногда в них добавляли какао, орехи или фруктовые эссенции, однако "Кис-кис" всегда оставался классикой — эталоном молочного ириса.

Украинское производство: от Киева до Одессы

В Украине кис-кис выпускали на многих кондитерских предприятиях. Самыми известными были киевская фабрика имени Карла Маркса (сегодня – Roshen), харьковский "Октябрь", а также фабрики в Полтаве, Одессе и Львове. Каждая добавляла свой небольшой акцент в рецептуру: где-то ирис получался более мягким и нежным, где-то плотнее, с более выраженными карамельными нотами.

"Кис-кис" от Киевской фабрики

Секрет классического вкуса заключался в использовании сгущенки, которая придавала ирису тот самый густой молочний аромат. Свежий "Кис-кис" был мягким и тягучим, но даже когда со временем становился жестче, не терял своей узнаваемой сладкой нежности.

Ирис "Кис-кис"

Золотая валюта детства

В 80-90-е годы ириски стали своеобразной детской валютой. Их носили в школу, обменивали на переменах, брали с собой в кино или просто держали в кармане "на всякий случай". Это был универсальный подарок, знак внимания, способ подсластить любой день.

Ирис "Кис-кис"

Настоящая сладкая ностальгия

Сегодня найти настоящий "Кис-кис" в продаже почти невозможно. Большинство фабрик прекратили его производство, а современные "ириски" редко обладают тем же вкусом и текстурой, что помнят с детства. Поэтому все больше любителей сладкого готовят "Кис-кис" своими силами — по классическому рецепту из сгущенки, масла и сахара. Домашний вариант не только максимально похож на советский оригинал, но и позволяет почувствовать ту же атмосферу кухни детства, когда на плите булькал карамельный сироп, а аромат заполнял весь дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфетах со вкусом рождественских праздников. Их производство частично проходит на линиях, смонтированных еще в 1960-х годах.