Элитные автомобили не нужны? Какие авто воруют в Украине в 2025 году

Профессиональные автоугоны почти исчезли

В Украине стало меньше случаев квалифицированных краж и в целом угонов автомобилей. К примеру — против чуть более 600 случаев за 2025 год, только в Киеве в 2016 насчитали 7144 автокражи.

Что нужно знать:

Чаще всего угоняли автомобили недорогих марок и не новые

Дорогие автомобили премиум класса в 2025 году преступников не интересовали

За год зафиксировано всего пять случаев квалифицированных краж авто

О том, какие автомобили сейчас чаще всего становятся объектом угона и почему стало меньше таких случаев, рассказал "Телеграфу" заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник криминальной полиции Андрей Небитов.

Самыми популярными преступниками в 2025 году были ВАЗ, Toyota, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault и Mercedes-Benz. В большинстве своем это машины были не новые, а которым более 10 лет и привезены из-за границы. Их использовали как гражданские для ежедневных нужд, так и вооруженные силы.

Профессиональная преступность в данной сфере практически исчезла. Большинство случаев касается заброшенных автомобилей на прифронтовых территориях. Владельцы часто возвращаются через месяц-два и обнаруживают исчезновение авто и тогда полиция разбирается с ситуацией. Андрей Небитов, заместитель председателя Нацполиции Украины

Дорогие новые автомобили премиум класса похитителей в этом году не интересовали. Небитов объясняет это тем, что часть профессиональных воров автомобилей уехала из Украины из-за неудобных условий для преступлений — усиленные патрули полиции, блокпосты и комендантский час мешают.

За 2025 год зафиксировано только пять случаев квалифицированного угона автомобилей, при этом ни одного угона автомобилей премиум класса.

