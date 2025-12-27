Елітні авто не потрібні? Які авто крадуть в Україні у 2025 році

Професійні автокрадіжки майже зникли

В Україні поменшало випадків кваліфікованих крадіжок і загалом викрадень автомобілів. До прикладу — проти трохи більш ніж 600 випадків за 2025 рік, тільки в Києві у 2016 нарахували 7144 автокрадіжки.

Що потрібно знати:

Найчастіше викрадали автомобілі недорогих марок і не нові

Дорогі автомобілі преміумкласу у 2025 році злочинців не цікавили

За рік зафіксовано лише п’ять випадків кваліфікованих крадіжок авто

Про те, які автомобілі зараз найчастіше стають об'єктом викрадення та чому стало менше таких випадків розповів "Телеграфу" заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Найпопулярнішими у злочинців у 2025 році були ВАЗ, Toyota, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault та Mercedes-Benz. Здебільшого це машини були не нові, а яким понад 10 років та привезені з-за кордону. Їх використовували як цивільні для щоденних потреб, так і Збройні сили.

Професійна злочинність у цій сфері практично зникла. Більшість випадків стосується покинутих автомобілів на прифронтових територіях. Власники часто повертаються через місяць-два й виявляють зникнення авто і тоді поліція розбирається з ситуацією.​​​​​​​​​​​​​​​​ Андрій Нєбитов, заступник голови Нацполіції України

Більше про ситуацію з безпекою в Україні, вилучення наркотиків і повоєнні виклики за посиланням: "Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї" – заступник Голови Нацполіції

Дорогі нові автівки преміумкласу викрадачів цьогоріч не цікавили. Нєбитов пояснює це тим, що частина професійних крадіїв автомобілів виїхала з України через незручні умови для злочинів — посилені патрулі поліції, блокпости та комендантська година заважають.

За 2025 рік зафіксовано тільки п'ять випадків кваліфікованої крадіжки автомобілів, при цьому жодного викрадення автомобілів преміумкласу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві напередодні вибухнув автобус. Постраждалих немає.