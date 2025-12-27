Рус

Елітні авто не потрібні? Які авто крадуть в Україні у 2025 році

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Улюблене авто Новина оновлена 27 грудня 2025, 07:42
Улюблене авто. Фото poltava.to

Професійні автокрадіжки майже зникли

В Україні поменшало випадків кваліфікованих крадіжок і загалом викрадень автомобілів. До прикладу — проти трохи більш ніж 600 випадків за 2025 рік, тільки в Києві у 2016 нарахували 7144 автокрадіжки.

Що потрібно знати:

  • Найчастіше викрадали автомобілі недорогих марок і не нові
  • Дорогі автомобілі преміумкласу у 2025 році злочинців не цікавили
  • За рік зафіксовано лише п’ять випадків кваліфікованих крадіжок авто

Про те, які автомобілі зараз найчастіше стають об'єктом викрадення та чому стало менше таких випадків розповів "Телеграфу" заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

Найпопулярнішими у злочинців у 2025 році були ВАЗ, Toyota, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault та Mercedes-Benz. Здебільшого це машини були не нові, а яким понад 10 років та привезені з-за кордону. Їх використовували як цивільні для щоденних потреб, так і Збройні сили.

Професійна злочинність у цій сфері практично зникла. Більшість випадків стосується покинутих автомобілів на прифронтових територіях. Власники часто повертаються через місяць-два й виявляють зникнення авто і тоді поліція розбирається з ситуацією.​​​​​​​​​​​​​​​​

Андрій Нєбитов, заступник голови Нацполіції України

Більше про ситуацію з безпекою в Україні, вилучення наркотиків і повоєнні виклики за посиланням: "Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї" – заступник Голови Нацполіції

Дорогі нові автівки преміумкласу викрадачів цьогоріч не цікавили. Нєбитов пояснює це тим, що частина професійних крадіїв автомобілів виїхала з України через незручні умови для злочинів — посилені патрулі поліції, блокпости та комендантська година заважають.

За 2025 рік зафіксовано тільки п'ять випадків кваліфікованої крадіжки автомобілів, при цьому жодного викрадення автомобілів преміумкласу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві напередодні вибухнув автобус. Постраждалих немає.

Теги:
#Автомобіль #Крадіжка #Андрій Нєбитов