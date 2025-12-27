Елітні авто не потрібні? Які авто крадуть в Україні у 2025 році
-
-
Професійні автокрадіжки майже зникли
В Україні поменшало випадків кваліфікованих крадіжок і загалом викрадень автомобілів. До прикладу — проти трохи більш ніж 600 випадків за 2025 рік, тільки в Києві у 2016 нарахували 7144 автокрадіжки.
Що потрібно знати:
- Найчастіше викрадали автомобілі недорогих марок і не нові
- Дорогі автомобілі преміумкласу у 2025 році злочинців не цікавили
- За рік зафіксовано лише п’ять випадків кваліфікованих крадіжок авто
Про те, які автомобілі зараз найчастіше стають об'єктом викрадення та чому стало менше таких випадків розповів "Телеграфу" заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.
Найпопулярнішими у злочинців у 2025 році були ВАЗ, Toyota, Volkswagen, BMW, Nissan, Renault та Mercedes-Benz. Здебільшого це машини були не нові, а яким понад 10 років та привезені з-за кордону. Їх використовували як цивільні для щоденних потреб, так і Збройні сили.
Професійна злочинність у цій сфері практично зникла. Більшість випадків стосується покинутих автомобілів на прифронтових територіях. Власники часто повертаються через місяць-два й виявляють зникнення авто і тоді поліція розбирається з ситуацією.
Більше про ситуацію з безпекою в Україні, вилучення наркотиків і повоєнні виклики за посиланням: "Щодня Нацполіція повідомляє до 13 підозр за незаконний обіг зброї" – заступник Голови Нацполіції
Дорогі нові автівки преміумкласу викрадачів цьогоріч не цікавили. Нєбитов пояснює це тим, що частина професійних крадіїв автомобілів виїхала з України через незручні умови для злочинів — посилені патрулі поліції, блокпости та комендантська година заважають.
За 2025 рік зафіксовано тільки п'ять випадків кваліфікованої крадіжки автомобілів, при цьому жодного викрадення автомобілів преміумкласу.
