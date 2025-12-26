В Киеве взорвался автобус. Что известно о пострадавших и причинах (видео)

Местные говорят, что взрыв был слышен на весь район

В Киеве в пятницу, 26 декабря, вечером во время движения взорвался автобус. Пока точной причины инцидента не сообщают.

Что нужно знать:

В Киеве на Виноградаре взорвался автобус

Звук от взрыва слышали в разных уголках района

На место уже направляются спасатели

UPD: В полиции сообщили, что предварительно пострадавших в результате взрыва автобуса в Киеве нет.

"Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв", — говорится в сообщении.

В Киеве взорвался автобус. Фото: полиция столицы

Как сообщают местные каналы, вечером около 21:00 на Виноградаре в Киеве раздался взрыв. В воздух фактически взлетел автобус 103 маршрута.

На опубликованных видео видно, что из транспорта вылетели все окна и он остановил свое движение. Пока причина взрыва не сообщалась. Информация о пострадавших тоже не поступала.

По словам местных, взрыв был настолько сильным, что его слышали в разных уголках района. Местные каналы пишут, что вероятнее причиной стало неизвестное устройство, которое сдетонировало.

Схема движения 103 маршрута в Киеве. Фото: КГГА

Напомним, недавно в Дарницком районе Киева на улице Ревуцкого раздались взрывы. На месте сдетонировала самодельная взрывчатка. В результате первого взрыва погиб военный Нацгвардии, патрулировавший территорию. Еще один нацгвардеец и охранник площадки получили ранения. Второй взрыв прогремел, когда на месте уже работали полицейские и медики. По данным Киевской прокуратуры, в результате этого пострадали двое сотрудников полиции.

