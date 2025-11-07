Называл себя другом Дурова и украл 500 млн долларов. В ОАЭ убили российского криптомошенника с женой (фото)

К похищению и убийству Новака якобы причастны граждане России

В Объединенных Арабских Эмиратах убили русского криптошахрая Романа Новака и его жену. Новак неоднократно называл себя другом Павла Дурова — российского бизнесмена, являющегося соучредителем социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Что нужно знать:

В ОАЭ месяц назад исчез Роман Новак с женой — он занимался мошенничеством с криптой

Новак называл себя другом Дурова и представлялся членом совета директоров Telegram

По данным следствия, супругов убили

Как пишут росСМИ, супруги Новак исчезли еще месяц назад – они перестали отвечать родным на звонки и сообщения. В последний раз телефоны Новаков подавали сигнал из Кейптауна (ЮАР) 4 октября и затем пропали.

Роман Новак и его супруга Анна

Супруги Новак

Пара много путешествовала

Семья начала разыскивать пропавших. Следствие установило, что Новака и его жену похитили вымогатели. Когда поняли, что выкупа не будет, они убили пару.

По данным "Базы", к похищению и убийству причастны граждане России. Их якобы уже задержали и планируют экстрадировать в Санкт-Петербург для дальнейшего следствия.

По данным Следственного комитета РФ, Новака и его жену похитили "инвесторы", которые им предложили встретиться в городе Хатта в 130 км от Дубая. Сначала супруги ехали с личным водителем, а затем пересели в другую машину. Дальше связь с ними оборвалась.

У супругов остались несовершеннолетние дети. Их уже забрали родственники Новаков.

Новак называл себя другом Павла Дурова

Новак часто говорил, что он друг Павла Дурова. Более того, он представлялся членом совета директоров Telegram и "заместителем" вице-президента компании Ильи Перекопского.

Роман Новак

Что известно о Романе Новаке

Роман Новак известен в России из-за своих криптовалютных проектов и мошеннических схем. Он создал программу для быстрых криптопереводов Fintopio и привлек сотни миллионов долларов инвестиций, обещая сотрудничество с крупными IT-компаниями. После получения средств Новак скрылся, оставив сотрудников без зарплаты, а инвесторов без вложенных денег.

Среди пострадавших были не только россияне, но и предприниматели из Китая, стран Ближнего Востока и других стран. Как пишут российские СМИ, вероятно, деньги осели в Кейптауне, где Новак хотел начать новую жизнь под чужим именем.

