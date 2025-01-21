На этом месте было село: как раньше выглядел один из густонаселенных районов Харькова

Старые фото помогают представить, каким был город много лет назад

Харьков — это город с богатой историей, которая проявляется в каждом его уголке. Меняясь с течением времени, город приобрел новые черты, но его прошлое продолжает жить в воспоминаниях, фотографиях и рассказах. Одной из таких страниц истории является район Алексеевка, который из сельского уголка превратился в оживленный спальный район. Ранее мы рассказывали, как выглядел один из первых шикарных отелей Харькова, теперь предлагаем посмотреть каким раньше было место, где теперь находится спальный район Алексеевка.

История Алексеевки началась с села с красивой усадьбой и храмом, расположенного по дороге на слободу Дергачи и далее на Сумы. Первоначально имение принадлежало Харьковскому полковнику Григорию Донец-Захаржевскому, а позже перешло к дворянскому роду Щербининых, отмечает otkudarodom.ua. В XVIII веке село насчитывало 142 мужчины и 145 женщин крепостных крестьян, занятых земледелием и скотоводством. Также имение славилось водяной мельницей и рыбными прудами на реке Чекмезовой (приток Лопани).

Дворец в Алексеевке, 1914 год

В XIX веке имение перешло к Марии Андреевне Бедряге, которая вместе с мужем Павлом Лаптевым построила один из лучших дворцово-парковых ансамблей в Харьковской губернии. В 1830-х годах здесь был возведен каменный храм Рождества Пресвятой. Этот храм стал архитектурным украшением села и центром духовной жизни.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Алексеевке, 1914 год

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Алексеевке, 1914 год

В начале 1880-х годов имение Алексеевка перешло по наследству княжне Марии Трубецкой, супруге Владимира фон дер Лауница. Владимир фон дер Лауниц служил местному дворянству и земству, занимался благотворительностью. Он неоднократно избирался предводителем дворянства и почетным мировым судьей Харьковского уезда. Он покинул Харьков в 1901 году, получив назначение вице-губернатором в Архангельск, а с 28 августа 1902 года – тамбовским губернатором.

Владимир фон дер Лауниц

С приходом революции судьба усадьбы изменилась: дворец и храм пострадали во время Второй мировой войны и были разобраны, а парковый ансамбль частично вырублен.

Сегодня на месте бывшей усадьбы и села находится спальный район.