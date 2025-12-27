Приоритетная цель для России. Чем отличаются ТЭС, ГЭС и ТЭЦ и какая их мощность

До 2022 года в Украине работало 20 ГЭС, 21 ТЭЦ и 15 крупных ТЭС

Россия в очередной раз атаковала генерационные мощности Украины во время удара 27 декабря. Предварительно была повреждена одна из ГЭС в Киевской области.

"Телеграф" расскажет, в чем разница между ГЭС, ТЭС и ТЭЦ и какая их мощность. Все эти станции генерируют электроэнергию.

ГЭС – это гидроэлектростанция, получающая электричество вследствие силы падения воды. Ее принцип работы заключается в следующем: дамба создает водохранилище, вода под напором подается на лопасти турбины, заставляя ее вращаться. Движение турбины передается на генератор, который и производит электроэнергию.

Гидроэлектростанции обычно расположены на каскадах больших рек, в Украине — это Днепр и Днестр. Всего на территории страны 10 ГЭС, но две из них Каховская и Днепровская пока не работают.

ГЭС. Фото: Википедия

Основные ГЭС:

Киевский гидроузел: Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС.

Киевская ГЭС, Киевская ГАЭС. Каневский гидроузел: Каневская ГЭС.

Каневская ГЭС. Кременчугский гидроузел: Кременчугская ГЭС.

Кременчугская ГЭС. Среднеднепровский гидроузел: Среднеднепровская ГЭС.

Среднеднепровская ГЭС. Днепровский гидроузел: Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2.

Днепровская ГЭС-1 и Днепровская ГЭС-2. Днестровский гидроузел: Днестровская ГЭС, Днестровская ГАЭС.

ТЭС – это теплоэлектростанция, она получает электричество путем сжигания топлива – угля или газа. Ее принцип работы состоит в следующем: топливо сжигают в котле, нагревая воду до состояния пара. Она под высоким давлением вращает турбину, соединенную с генератором, а генератор уже производит электроэнергию. До полномасштабного вторжения России в Украине было 15 крупных ТЭС.

ТЭС. Фото: Википедия

ТЭЦ – это теплоэлектроцентраль, производящая электричество и тепло путем сжигания топлива. Обычно это уголь или газ. С помощью сжигания топлива вода нагревается до пара, который под давлением вращает турбины. Это в свою очередь запускает генераторы, которые и производят электрический ток. Украина имеет 21 ТЭЦ, но некоторые из них не работают из-за полного или частичного разрушения.

Киевская ТЭЦ. Фото: Википедия

Что мощнее ТЭС, ТЭЦ или ГЭС

Гидроэлектростанции в зависимости от размера имеют мощность от 10 до 6000+ МВт. К примеру, ДнепроГЭС – 1570 МВт. ТЭС имеет мощность 500–4000 МВт. Ее показатели зависят от количества энергоблоков.

ТЭЦ имеет в среднем мощность 50–1000 МВт. Выходит, что самыми мощными можно считать ТЭС и большие ГЭС, а вот теплоэлектроцентрали отстают. Таким образом, можно считать, что для России, которая продолжает энергетический террор, приоритетными целями есть именно ТЭС и ГЭС. Однако на практике от ударов врага страдают разные мощности энергетики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему трубы на ТЭЦ такие огромные и полосатые.