Побольше красных оттенков: как засервировать стол на Новый год 2026, чтобы он выглядел стильно и привлекал успех

Не забывайте о свечах и шарах — они сделают стол особенным

Идет подготовка к Новому году и если вы уже выбрали подарки для родных, пора подумать об оформлении новогоднего стола. Символика грядущего года Огненного Коня подсказывает использовать цвета удачи — красный, синий и золотой. Так праздничное застолье будет не только выглядеть стильно, но и будет "работать" на удачу и успех.

"Телеграф" расскажет, как украсить новогодний стол, чтобы привлечь все хорошее в дом, но и чтобы он выглядел стильно, трендово и современно.

Как украсить новогодний стол 2026

По версии Института Pantone, цвет 2026 года – "Cloud Dancer". Это воздушный мягкий оттенок белого. Он создает атмосферу чистоты, простора и света. Идеален как базовый фон – салфетки, скатерти, свечи, фарфор.

Цвет года 2026. Фото: Pantone

Также в этом сезоне актуальны глубокие акценты – графитовый, бордовый, темно-синий. Эти оттенки придают элегантности, идеально сочетаются с цветом рока и прекрасно выглядят в сервировке посуды, бокалах и текстиле.

Как украсить новогодний стол 2026. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Промежуточные цвета, как масляно-желтый, коричневый, даже пастельно-розовый, могут работать как веселые акценты в сервировании или декорациях. Это будет смотреться стильно и красиво.

Как украсить новогодний стол 2026 года. Фото: goodroom.com.ua

Какие цвета принесут удачу в год Огненной Лошади 2026

Основные счастливые цвета

Красный/Vermilion Red – символизирует энергию, смелость, жизненную силу. Красный может быть в салфетках, лентах, элементах декора.

Сервировка новогоднего стола 2026. Фото: goodroom.com.ua

Зеленый (особенно изумрудный) – приносит рост, обилие, обновление, и прекрасно балансирует огненную энергию.

Золотой/металлический – удача в благополучии, финансах, праздничный блеск на столе – тарелки, подставки, сервировочные ножи/вилки.

Чем украсить новогодний стле 2026 года. Фото: tk.ua

Синий и темно-синий — в философском смысле цвет мудрости и стабильности, хорошо смотрится на стеклянных декорах или текстиле.

Идеи декорирования новогоднего стола. Фото: idei-dekoru.com

