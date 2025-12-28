Побільше червоних відтінків: як засервірувати стіл на Новий рік 2026, щоб він виглядав стильно і притягував успіх

Не забувайте про свічки та кульки — вони зроблять стіл особливим

Триває підготовка до Нового року і якщо ви вже обрали подарунки для рідних, настав час подумати про оформлення новорічного столу. Символіка прийдешнього року Вогняного Коня підказує використати кольори удачі — червоний, синій та золотий. Так святкове застілля не лише виглядатиме стильно, а й "працюватиме" на удачу та успіх.

"Телеграф" розповість, як прикрасити новорічний стіл, щоб притягнути усе хороше в дім, але й щоб він виглядав стильно, трендово і сучасно.

Як прикрасити новорічний стіл 2026

За версією Інституту Pantone, колір 2026 року — "Cloud Dancer". Це повітряний, м'який відтінок білого. Він створює атмосферу чистоти, простору і світла. Ідеальний як базовий фон — серветки, скатертини, свічки, порцеляна.

Колір року 2026. Фото: Pantone

Також в цьому сезоні актуальні глибокі акценти — графітовий, бордовий, темно-синій. Ці відтінки додають елегантності, ідеально поєднуються із кольором року і чудово виглядає у сервіруванні посуду, бокалах і текстилі.

Як прикрасити новорічний стіл 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Проміжні кольори, як масляно-жовтий, коричневі, навіть пастельно-рожевий, можуть працювати як веселі акценти в сервіруванні або декораціях. Це виглядатиме стильно і красиво.

Як прикрасити новорічний стіл 2026. Фото: goodroom.com.ua

Які кольори принесуть удачу в рік Вогняного Коня 2026

Основні щасливі кольори

Червоний / Vermilion Red — символізує енергію, сміливість, життєву силу. Червоний може бути у серветках, стрічках, елементах декору.

Сервірування новорічного столу 2026. Фото: goodroom.com.ua

Зелений (особливо смарагдовий) — приносить ріст, достаток, оновлення, та прекрасно балансує вогняну енергію.

Золотий / металевий — удача у добробуті, фінансах, святковий блиск на столі — тарілки, підставки, сервірувальні ножі/виделки.

Чим прикрасити новорічний стлі 2026. Фото: tk.ua

Синій та темно-синій — у філософському сенсі колір мудрості і стабільності, добре виглядає на скляних декорах чи текстилі.

Ідеї декорування новорічного столу. Фото: idei-dekoru.com

Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати на Новий рік коханим, батькам і друзям. Ціни на подарунки цього року коливаються від скромних 100 гривень за милі дрібнички до кількох тисяч за справді вражаючі презенти.