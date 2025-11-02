Россияне никогда не угадают их значения: забавные украинские слова, которых вы точно не знали

Украинский язык еще не раз вас удивит

В украинском языке много аутентичных слов, которых не знают даже многие украинцы. К их числу относятся глаголы "напсетити" и "напшотити".

Согласно Словарю украинского языка Бориса Гринченко, оба этих слова означают испортить воздух.

Синонимами этих слов являются "навоняв", "насмердів". "Брень, брень, шаповал, напсетив, навоняв, у кишеню поховав", – приводит Гринченко поговорку.

Как появились слова "напсетити" и "напшотити"

Информации об этих глаголах очень мало. И хотя прямые этимологические или словарные статьи об их происхождении отсутствуют, логично предположить, что слово "напсетити" имеет праславянский корень "пс", как в глаголе "псувати" – портить.

В качестве примера можно также привести хорватское слово psocić, которое означает пакостить.

Что касается второго варианта, это, по всей вероятности, региональная фонетическая адаптация глагола "напсетити", связанная с местным произношением, близким к польскому. Там вместо звука "с" часто употребляется "ш".

Ранее мы рассказали о слове "пукати", которое в украинском языке имеет совсем другое значение по сравнению с русским. Его использовал Иван Франко и другие классики.