Россияне никогда не угадают их значения: забавные украинские слова, которых вы точно не знали
Украинский язык еще не раз вас удивит
В украинском языке много аутентичных слов, которых не знают даже многие украинцы. К их числу относятся глаголы "напсетити" и "напшотити".
Согласно Словарю украинского языка Бориса Гринченко, оба этих слова означают испортить воздух.
Синонимами этих слов являются "навоняв", "насмердів". "Брень, брень, шаповал, напсетив, навоняв, у кишеню поховав", – приводит Гринченко поговорку.
Как появились слова "напсетити" и "напшотити"
Информации об этих глаголах очень мало. И хотя прямые этимологические или словарные статьи об их происхождении отсутствуют, логично предположить, что слово "напсетити" имеет праславянский корень "пс", как в глаголе "псувати" – портить.
В качестве примера можно также привести хорватское слово psocić, которое означает пакостить.
Что касается второго варианта, это, по всей вероятности, региональная фонетическая адаптация глагола "напсетити", связанная с местным произношением, близким к польскому. Там вместо звука "с" часто употребляется "ш".
