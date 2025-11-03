Схватки ни при чем: что на самом деле означает это необычное украинское слово

Украинский язык еще не раз вас удивит

В украинском языке немало аутентичных слов, имеющих несколько значений. Таким примером является "навперейми" или "наперейми".

Познакомим вас со всеми вариантами употребления этого слова. Следует отметить, что "перейми" (схватки во время родов) не имеют к нему никакого отношения, несмотря на созвучие в украинском языке.

Одно из значений наречия – это наперерез, пересекая чей-то путь или выходя навстречу.

Примеры употребления:

Зненацька навперейми коневі кинувся якийсь старий, мало під копита не втрапив. (Ю. Хорунжий)

Як тільки вона [покоївка] побачила Вадима, зараз же встала й хутко пішла йому наперейми. (В. Винниченко)

Тимко зодяг картуз, крутнувся до дверей. Дівчина кинулась йому навперейми. Він відштовхнув її і вискочив надвір. (Григорій Тютюнник)

В разговорной речи это слово также употребляют в значении наперебой.

Примеры употребления:

Замість того, щоб сміятися й глузувати, вони навперейми заспокоювали нас. (В. Нестайко)

Здивувалися всі, замилувалися роботою і навперейми вихваляли винахідника. (З. Тулуб)

Там я і співаю, не раз навіть з полохливими пташками навперейми, любуючись власним голосом. (О. Кобилянська)

Кроме того, наречие "навперейми" иногда означает наперегонки.

Примеры употребления:

Хвилі бігли навперейми, аж поки не обривались на свіжій стерні, але вітрові було до того байдуже: він перебігав обніжками назад до краю поля й знову гнав нові й нові. (Б. Антоненко-Давидович)

Гірка редька, та їдять, погано замужем, та навперейми біжать. (приказка)

Почувалося, що він романтично закоханий у швидку їзду, ладен мчати з вітрами навперейми. (В. Минко)

Когда речь идет о движении, столкновении двух траекторий и не только, без слова "навперейми" не обойтись. Но схватки во время родов здесь точно ни при чем.

Ранее мы рассказали о забавных украинских глаголах "напсетить" и "напшотить". Что они означают и как появились, читайте по ссылке.