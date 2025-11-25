Можно порвать рот: где в Украине есть заведение с огромными роллами (видео)

В Днепре можно попробовать здоровенные роллы "Филадельфия", которые весят по 450 граммов каждый

В Днепре в заведении "Hotpizza" продаются невероятно большие роллы. Четыре кусочка "Филадельфии" весят более 450 граммов каждый и едва помещаются в одну руку.

Один из клиентов заказал роллы и поделился впечатлениями в TikTok. Роллы очень большие, но при этом очень вкусные — от риса до красной рыбы. За одну порцию ему пришлось заплатить почти 2 тысячи гривен.

Заведение предлагает и другие "большие" блюда. Например, "Ролл Делюкс" весом 1,5 кг стоит 1700 гривен, суши-торт весом 2,5 кг — 3100 гривен, а суши-пасха почти на килограмм обойдется в 1000 гривен. Такие блюда явно рассчитаны на компании или на тех, кто любит щедрые порции.

Меню заведения

Кроме суши и роллов, в меню есть пицца, бургеры, салаты и напитки. Заведение находится в ТРЦ Дафи на Звездном бульваре 1А, а заказать блюда можно через официальный сайт.

