Можно порвать рот: где в Украине есть заведение с огромными роллами (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Днепре можно попробовать здоровенные роллы "Филадельфия", которые весят по 450 граммов каждый
В Днепре в заведении "Hotpizza" продаются невероятно большие роллы. Четыре кусочка "Филадельфии" весят более 450 граммов каждый и едва помещаются в одну руку.
Один из клиентов заказал роллы и поделился впечатлениями в TikTok. Роллы очень большие, но при этом очень вкусные — от риса до красной рыбы. За одну порцию ему пришлось заплатить почти 2 тысячи гривен.
Заведение предлагает и другие "большие" блюда. Например, "Ролл Делюкс" весом 1,5 кг стоит 1700 гривен, суши-торт весом 2,5 кг — 3100 гривен, а суши-пасха почти на килограмм обойдется в 1000 гривен. Такие блюда явно рассчитаны на компании или на тех, кто любит щедрые порции.
Кроме суши и роллов, в меню есть пицца, бургеры, салаты и напитки. Заведение находится в ТРЦ Дафи на Звездном бульваре 1А, а заказать блюда можно через официальный сайт.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине есть заведение, где можно сразу попить кофе и подержать в руках большого паука или других экзотических животных. Мы рассказали, где можно зарядиться адреналином.