Таким его никто не видел: как выглядел Харьков более 100 лет назад

Не все здания сохранились до наших дней

Сейчас трудно представить, что когда-то по улицам Харькова неспешно двигались упряжки с лошадьми. Не было высотных зданий, неоновых вывесок и широких проспектов.

Более 100 лет назад Харьков выглядел совсем иначе, но не менее впечатляюще. Это хорошо видно на фото начала 1900-х годов из фонда Государственной научной архитекутнро-строительной библиотеки имени В.Г. Заболотного, которые опубликовали в Facebook.

В начале XX века Харьков был одним из крупнейших и самых динамично развивающихся городов. Город сочетал в себе традиционную архитектуру и передовые инженерные решения того времени.

На этих фото можно увидеть, какой вид открывался на город с Холодной горы. Самыми высокими строениями на тот момент в Харькове были храмы.

Общий вид с Холодной горы, 1904 год

Харьковский железнодорожный вокзал в те времена представлял собой роскошное здание с массивным куполом и арочными входами. Это был важный транспортный узел, который связывал Харьков с другими городами.

Харьковский вокзал 1900-1904 год

На фотографии Сергиевской (Базарной) площади можно рассмотреть Александро-Невскую часовню, которую построили в 1882 году, а уничтожили в 1920.

Сергиевская площадь

Кроме того, на снимках запечатлен Земельный банк. Двухэтажное здание было построено в 1896-1898 годах по проекту Алексея Бекетова. Впоследствии банк закрыли, а здание сильно пострадало в годы Второй мировой войны. Позже в нем разместили Харьковский автотранспортный техникум. В результате обстрелов в марте 2022 года в здании вылетели окна.

Земельный банк

Драматический театр собирал зрителей на спектакли лучших трупп того времени. Его здание времена выглядело иначе, но все же его могут узнать и современные жители города.

Драматический театр в Харькове, 1913 год

Гостиный двор — один из важнейших торговых комплексов, расположенный в центре города. Изначально представлял собой целый квартал, застроенный одноэтажными каменными строениями торгового назначения с обширными подвалами, а затем с целью расширения площадей были сделаны надстройки.

Гостиный двор

Вид на Университетскую горку, где находились главные учебные заведения города, в том числе Харьковский университет, основанный еще в 1804 году.

Вид на Университетскую горку