Укр

Что категорически запрещено делать 29 декабря, чтобы не привлечь беду

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Молодые люди ссорятся
Молодые люди ссорятся. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Узнайте, какие действия в этот день могут принести вам беду

В этот понедельник, 29 декабря, православные христиане и греко-католики, по новому церковному календарю, чтят память святых младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. По старому стилю это событие отчаялось 11 января.

После рождения Иисуса царь Ирод, узнав от волхвов о появлении "царя иудейского", приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях до двух лет, надеясь уничтожить Младенца-Мессию. Христос был спасен – Святая Семья сбежала в Египет.

Убитые дети стали мучениками, хотя и не осознавали своей жертвы. Именно поэтому их называют первыми мучениками во Христе, еще до начала Его проповеди.

Традиции и приметы 29 декабря

В этот день в храмах совершают поминальные богослужения, во время которых вспоминают невинно убитых детей. Этот день — не о страхе, а о победе жизни над насилием, потому что зло, начавшееся по приказу Ирода, не смогло остановить историю спасения.

  • погода в этот день — год будет без больших потрясений;
  • сильный ветер 29 декабря – знак беспокойного начала года;
  • внимательно следили за детьми — считалось, что все, что с ними произойдет в этот день, имеет символическое значение.

Что нельзя делать 29 декабря

  • устраивать громкие празднования и развлечения — день, посвященный памяти невинно погибших;
  • ссориться, кричать, проклинать — считается грехом, "называющим беду";
  • оскорблять детей или быть к ним жестокими – это считается особенно тяжким проступком именно в этот день;
  • начинать конфликты или судебные дела — по народным представлениям, у них будет плохой финал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прикольно поздравить друзей и родных с Новым годом. Мы собрали для вас смешные поздравления.

Теги:
#Традиции #Запреты #Народные приметы #Церковный праздник