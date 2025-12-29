Что категорически запрещено делать 29 декабря, чтобы не привлечь беду

Узнайте, какие действия в этот день могут принести вам беду

В этот понедельник, 29 декабря, православные христиане и греко-католики, по новому церковному календарю, чтят память святых младенцев, убитых в Вифлееме по приказу царя Ирода. По старому стилю это событие отчаялось 11 января.

После рождения Иисуса царь Ирод, узнав от волхвов о появлении "царя иудейского", приказал убить всех мальчиков в Вифлееме и его окрестностях до двух лет, надеясь уничтожить Младенца-Мессию. Христос был спасен – Святая Семья сбежала в Египет.

Убитые дети стали мучениками, хотя и не осознавали своей жертвы. Именно поэтому их называют первыми мучениками во Христе, еще до начала Его проповеди.

Традиции и приметы 29 декабря

В этот день в храмах совершают поминальные богослужения, во время которых вспоминают невинно убитых детей. Этот день — не о страхе, а о победе жизни над насилием, потому что зло, начавшееся по приказу Ирода, не смогло остановить историю спасения.

погода в этот день — год будет без больших потрясений;

сильный ветер 29 декабря – знак беспокойного начала года;

внимательно следили за детьми — считалось, что все, что с ними произойдет в этот день, имеет символическое значение.

Что нельзя делать 29 декабря

устраивать громкие празднования и развлечения — день, посвященный памяти невинно погибших;

ссориться, кричать, проклинать — считается грехом, "называющим беду";

оскорблять детей или быть к ним жестокими – это считается особенно тяжким проступком именно в этот день;

начинать конфликты или судебные дела — по народным представлениям, у них будет плохой финал.

