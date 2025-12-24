Праздник приближается. ТОП-5 идей зимних фото для животных

Для некоторых фото не требуется даже костюм

Рождественские праздники уже наступают, поэтому после украшения елки и приготовления праздничных блюд можно взяться за новогодний костюм для своего любимца. Также можно сделать из этого праздничную открытку и разослать друзьям и родственникам или опубликовать в Instagram.

"Телеграф" собрал несколько идей для праздничных открыток.

Семейное фото в одинаковых костюмах

Котики – это полноценные члены семьи, поэтому можно сделать фото по примеру блоггеров Тайлера и Ванессы, которые надели ради фото рождественские пижамы эльфов и сделали праздничную фотосессию со своим котом Мази. Коту также пришлось надеть костюм эльфа и колпак.

Рождественские олени

Эти два мощных померанских шпица одеты в костюмы оленей, будто готовы поднять в воздух тяжелые санки Санта-Клауса вместе с мешком рождественских подарков для всех детей планеты Земля.

Австралийские овчарки Буги и Лука выглядят так, будто они заняли место в упряжке Санты. Кстати, можно использовать те же вирусные гномы, которые обычно все покупают к Рождеству.

Как красиво сфотографировать собак для Рождественской открытки, скриншот Instagram

Пес-подарок под елкой

Если ваш пес такой же волшебный, как этот бульдог, можете усадить его под елкой, а на голову положить подарочный бант, повесив на шею рождественский шарф. Главный секрет — заставить собачку смотреть в камеру, договориться помогут вкусности для собак.

Пес-Санта

Шотландская овчарка Лука в костюме Санта-Клауса собрала много восторженных комментариев.

Собака в венке

Эта открытка требует много усилий и мастерства, чтобы заставить собаку сидеть на одном месте и не сбрасывать с себя елочный венок. Однако усилия того стоят — у немецкого дога Зандера получилось очень милое фото.

