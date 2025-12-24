Праздник приближается. ТОП-5 идей зимних фото для животных
Для некоторых фото не требуется даже костюм
Рождественские праздники уже наступают, поэтому после украшения елки и приготовления праздничных блюд можно взяться за новогодний костюм для своего любимца. Также можно сделать из этого праздничную открытку и разослать друзьям и родственникам или опубликовать в Instagram.
"Телеграф" собрал несколько идей для праздничных открыток.
Семейное фото в одинаковых костюмах
Котики – это полноценные члены семьи, поэтому можно сделать фото по примеру блоггеров Тайлера и Ванессы, которые надели ради фото рождественские пижамы эльфов и сделали праздничную фотосессию со своим котом Мази. Коту также пришлось надеть костюм эльфа и колпак.
Рождественские олени
Эти два мощных померанских шпица одеты в костюмы оленей, будто готовы поднять в воздух тяжелые санки Санта-Клауса вместе с мешком рождественских подарков для всех детей планеты Земля.
Австралийские овчарки Буги и Лука выглядят так, будто они заняли место в упряжке Санты. Кстати, можно использовать те же вирусные гномы, которые обычно все покупают к Рождеству.
Пес-подарок под елкой
Если ваш пес такой же волшебный, как этот бульдог, можете усадить его под елкой, а на голову положить подарочный бант, повесив на шею рождественский шарф. Главный секрет — заставить собачку смотреть в камеру, договориться помогут вкусности для собак.
Пес-Санта
Шотландская овчарка Лука в костюме Санта-Клауса собрала много восторженных комментариев.
Собака в венке
Эта открытка требует много усилий и мастерства, чтобы заставить собаку сидеть на одном месте и не сбрасывать с себя елочный венок. Однако усилия того стоят — у немецкого дога Зандера получилось очень милое фото.
