Що категорично заборонено робити 29 грудня, щоб не притягнути біду

Наталія Дума
Молоді люди сваряться
Молоді люди сваряться. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дізнайтеся, які дії в цей день можуть принести вам лихо

Цього понеділка, 29 грудня, православні християни та греко-католики, за новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих немовлят, убитих у Вифлеємі за наказом царя Ірода. За старим стилем ця подія відзачалася 11 січня.

Після народження Ісуса цар Ірод, дізнавшись від волхвів про появу "царя юдейського", наказав убити всіх хлопчиків у Вифлеємі та його околицях віком до двох років, сподіваючись знищити Немовля-Месію. Христос був урятований — Свята Родина втекла до Єгипту.

Вбиті діти стали мучениками, хоча й не усвідомлювали своєї жертви. Саме тому їх називають першими мучениками за Христа, ще до початку Його проповіді.

Традиції та прикмети 29 грудня

В цей день у храмах звершують поминальні богослужіння, під час яких згадують невинно убитих дітей. Цей день — не про страх, а про перемогу життя над насильством, бо зло, яке почалося з наказу Ірода, не змогло зупинити історію спасіння.

  • спокійна погода в цей день — рік буде без великих потрясінь;
  • сильний вітер 29 грудня — знак неспокійного початку року;
  • уважно стежили за дітьми — вважалося, що все, що з ними станеться цього дня, має символічне значення.

Що не можна робити 29 грудня

  • влаштовувати гучні святкування та розваги — день присвячений пам’яті невинно загиблих;
  • сваритися, кричати, проклинати — вважається гріхом, що "накликає біду";
  • ображати дітей або бути до них жорстокими — це вважається особливо тяжким проступком саме цього дня;
  • починати конфлікти чи судові справи — за народними уявленнями, вони матимуть поганий фінал.

#Традиції #Заборони #Народні прикмети #Церковне свято