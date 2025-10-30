Укр

Добавьте в машинку это копеечное средство: как стирать джинсы, чтобы они не выцветали

Галина Струс
Читати українською
Новость обновлена 30 октября 2025, 12:45
Джинсы не потеряют цвет при стирке, если добавить одно средство

Бывает так, что при стирке джинсы могут не только терять форму, но и цвет, особенно, если они новые и темные. Избежать этого поможет простое средство, которое точно есть у вас на кухне.

"Телеграф" рассказывает, как правильно стирать джинсы в машинке, чтобы они не выцветали и сохраняли свою форму и посадку.

Лайфхак для стирки джинсов

Первая стирка после покупки джинсов может привести к тому, что любимая вещь потеряет цвет. Однако избежать этого можно, если добавить в стиралку стакан обычного столового уксуса, пишет Express.

стирка, стиральная машина

Джинсы могут выцветать из-за воздействия горячей воды и отжима в стиралке, а также моющего средства. Особенно если они изначально слишком насыщенного черного или синего цвета. Уксус в данном случае поможет защитить волокна от вымывания цвета, а также способствует полному вымыванию средства для стирки из ткани.

При стирке джинсов лучше всего использовать мягкое моющее средство, предназначенное для темных цветов, и избегать средств с отбеливателем или агрессивными химикатами. Кроме того, рекомендуется выставлять режим с не очень горячей водой, что повысит шансы на сохранение цвета джинсовой ткани.

