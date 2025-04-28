Будут мягкими, как мамины объятья: с чем постирать полотенца, чтобы вернуть им уют

Простой способ сделать домашние полотенца мягкими всего за одну стирку

Так приятно после свежего душа обмотать тело мягким и уютным полотенцем. Однако со временем и стирками материал, из которого сделано полотенце может изнашиваться, становиться жестким и уже не таким приятным для кожи. Исправить эту ситуацию можно, используя эффективный лайфхак для стирки.

Как оказалось, всего за одну стирку можно вернуть полотенцам мягкость и уют, пишет сайт myhomeinspiration.net. Нужно всего лишь добавить при стирке два компонента, которые точно есть на вашей кухне.

Как постирать полотенца для мягкости?

Для этого лайфхака вам понадобится 50 мл столового уксуса и 2 столовые ложки кальцинированной соды. Загрузите полотенца в барабан стиральной машины и добавьте туда уксус и соду. Добавьте обычное средство для стирки и поставьте привычный режим. Если полотенца были чистыми, то можно не добавлять средство для стирки. Также можно не добавлять кондиционер.

Уже после первой стирки ваши полотенца снова станут мягкими и уютными, как мамины объятия. Можно повторять этот трюк время от времени, чтобы сохранять мягкость любимых домашних полотенец.

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