Будьте осторожны с незнакомцами: строгие запреты на 30 декабря

Узнайте, как не привлечь беду на следующий год

В этот вторник, 30 декабря, православные христиане и греко-католики, по новому церковному календарю, чтят память святой мученицы Анисии Солунской. По старому стилю это событие отмечалось 12 января.

Святая Анисия жила в Фессалонике (современные Салоники) в конце III — начале IV века, во времена жестоких гонений христиан при императоре Максимиане. Она происходила из богатой семьи, но после смерти родителей раздала имущество бедным и полностью посвятила себя вере.

Анисия открыто исповедовала христианство, даже когда это означало смертельную опасность. Во время одного из языческих праздников она отказалась участвовать в жертвоприношении, за что была убита. Именно за эту непоколебимость и готовность не изменить вере ее и почитают как мученицу.

Традиции и приметы 30 декабря

В народе день святой Анисии считали тихим и сосредоточенным. Он словно создан для паузы перед Новым годом – не для шума, а для внутреннего подведения итогов.

если день морозный и ясный — зима будет стабильной, без резких изменений;

ветрено в этот день — ждали беспокойного января;

иней на деревьях – год будет урожайным.

Что нельзя делать 30 декабря

ссориться, сплетничать, оскорблять других — считалось, что негатив уйдет с вами в новый год;

устраивать громкие гуляния – день памяти мученицы не сочетается с чрезмерными развлечениями;

давать необдуманные обещания – их трудно будет выполнить;

знакомиться с кем-то — с незнакомцами в этот день нужно держать дистанцию, потому чт они могут принести беду.

