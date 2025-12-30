Будьте обережні з незнайомцями: суворі заборони на 30 грудня

Дізнайтеся, як не притягнути біду у наступний рік

Цього вівторка, 30 грудня, православні християни та греко-католики, за новим церковним календарем, вшановують пам’ятьсвятої мучениці Анісії Солунської. За старим стилем ця подія відзначалася 12 січня.

Свята Анісія жила в Солуні (сучасні Салоніки) наприкінці III — на початку IV століття, у часи жорстоких гонінь на християн за імператора Максиміана. Вона походила з заможної родини, але після смерті батьків роздала майно бідним і повністю присвятила себе вірі.

Анісія відкрито сповідувала християнство, навіть коли це означало смертельну небезпеку. Під час одного з язичницьких свят вона відмовилася брати участь у жертвоприношенні, за що була вбита. Саме за цю непохитність і готовність не зрадити віру її й вшановують як мученицю.

Традиції та прикмети 30 грудня

У народі день святої Анісії вважали тихим і зосередженим. Він ніби створений для паузи перед Новим роком — не для шуму, а для внутрішнього підбиття підсумків.

якщо день морозний і ясний — зима буде стабільною, без різких змін;

похмуро й вітряно цього дня — чекали неспокійного січня;

іній на деревах — до врожайного року.

Що не можна робити 30 грудня

сваритися, пліткувати, ображати інших — вважалося, що негатив "піде" із вами в новий рік;

влаштовувати гучні гуляння — день пам'яті мучениці не поєднується з надмірними розвагами;

давати необдумані обіцянки — їх важко буде виконати;

знайомитися із кимось — із незнайомцями в цей день треба тримати дистанцію, бо вони можуть принести біду.

