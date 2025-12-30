"Я Санта, а не киллер". Украинцы наделали смешных мемов о Новом году и праздничном настроении

Шутили и о планах на 2026 год

С приближением Нового года украинцы все больше создают тематические смешные мемы. В них затрагиваются не только темы новогоднего настроения, но и пожелания Санте.

"Телеграф" собрал лучшие мемы о Новом году. Одной из самых больших тем, о которой шутили украинцы, стало новогоднее настроение.

Ведь многие даже до полномасштабного вторжения имели с этим проблемы, а сейчас таких пользователей стало больше. Особенно на фоне постоянных отключений света, российских обстрелов и т.п. Однако хоть немного настроения украинцам добавляет зимняя погода, особенно если одеваться тепло, когда идешь на улицу.

Мемы о планах на новогодние праздники

Мемы о новогоднем вайбе украинцев

Мемы о новогоднем настроении

В мемах упомянули то, что 2025 год для многих оказался довольно тяжелым, поэтому на 2026 год почти никто не готовит грандиозных планов. А выражение "2026 будет моим годом" вообще почти исчезло.

Мем о Новом году и планах на 2026

Мем о Новом году и деньгах

Были и шутки о том, что в 2026 вряд ли что-нибудь кардинально изменится. Не обошли украинцы и тему писем Санте. Вероятнее многие попросили, чтобы глава России Владимир Путин умер, поэтому у Санты возникло логическое возражение: "Я вам, что киллер?".

Мем о Новом году и пожеланиях украинцев Санте

Также в мемах вспомнили то, какие слова будут чаще всего звучать от украинцев на новогодние праздники: "И вас! И вам! Взаимно!"

Мемы о Новом году и коте

Ранее "Телеграф" рассказывал, что тренд с новогодними ИИ-фото вышел из-под контроля. Нарядили уже не только президента США Дональда Трампа.