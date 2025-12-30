Не говорите "С наступаючим"! Как правильно поздравлять с Новым годом на украинском

Что говорить на Новый год, как правильно произносить и как желать счастья на украинском

До Нового года осталось несколько дней, так что стоит подумать, как вы будете поздравлять родных. Хотя в поздравлениях самое главное – это искренность, все же стоит поздравлять друг друга и желать добра и победы на украинском правильно, без ошибок.

Самая частая ошибка — говорить "З наступаючим Новим роком!", потому что это суржик, калька по русскому языку, которая не соответствует украинской литературной норме. В украинском языке новый год не наступает, а приходит. Так что правильно приветствовать "З прийдешнім Новим роком!"

Другие формы поздравления: "Щасливого Нового року!", "Вітаю з Новим роком!", но стоит помнить, если вы говорите это вслух, правильно поздравлять не с нОвим, а с новИм годом.

Новый год или новый год: как правильно

Новый год с заглавной буквы используется, когда речь идет о самом празднике, а не календарной величине, как подчеркивают специалисты по языку. Если речь идет о календарном, хоть и новом году, используют первую маленькую букву "н".

Как правильно желать лучшего на Новый год

Когда поздравляете с Новым годом и желаете чего-нибудь в наступающем году, не используйте русизм "слідуючий", счастье подготовил "наступний" год. Если же хотите пожелать благополучия, то не говорите "благополуччя" и "багополучного" года. Лучше пожелать щасливого нового року, прожитого в злагоді та мирі.

