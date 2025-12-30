Його мавпи ховались у Держпромі під час Другої світової: як харківський зоопарк став візитівкою міста (відео)

Харківському зоопарку понад 100 років

У Харкові багато впізнаваних символів, серед них — ринок "Барабашово", Держпром та зоопарк. Його історія, колекція тварин та тематичні зони роблять його особливим і цікавим для відвідувачів будь-якого віку.

Він працює з 1903 року і налічує багато тварин, деякі з яких занесені до Червоної книги України. "Телеграф" розповів, як він виник, що зберіг і чим вражає сьогодні.

Харківський зоопарк: понад століття в серці міста

Харківський державний зоологічний парк — об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. Відкритий для відвідувачів з 1903 року, він розташований за садом імені Тараса Шевченка на вулиці Сумській, 35. Площа зоопарку становить близько 15 гектарів.

Ідея створення зоопарку виникла ще в 1890-х роках за ініціативи професора Олександра Брандта. Перші будівлі з’явилися на території Університетського саду у 1895 році: пташник і бжільничо-шовковознавча станція. У 1901–1906 роках відкрили акваріум, пізніше використаний як тераріум. Поступово колекція зросла: привозили ссавців і птахів із Асканії-Нової, з’явилися ставки, вольєри для вовків, лисиць, білих ведмедів, мавп та левів.

Вхід у харківський зоопарк 1907-1919 роки. Фото: Wikipedia

У 1920-х роках зоопарк відновили після занепаду. Побудували слоновник, мавпятник та теплі вольєри для хижаків. У 1928 році відкрили зоомузей і кружок юних біологів. Колекція поповнювалася з-за кордону: слони, леви, леопарди, кенгуру, пелікани, лебеді та інші тварини.

Під час Другої світової війни зоопарк працював навіть під німецькою окупацією. Відвідувачів приймали з 1942 року, серед тварин були білі ведмеді, хижаки, копитні, мавпи та птахи. В серпні 1943 року під час боїв загинула більшість тварин і було зруйновано будівлі. Вціліли лише 4 ведмеді, 5 мавп і 1 вовк. Існує міська легенда, що з грудня 1941 року зоопаркові мавпи, Гектор, Роза та Дезі, втікши зі зруйнованого мавпятника під час бомбардування, жили в пошкодженій будівлі Держпрому, як ми раніше вже писали.

Три мавпи, що жили в Держпромі під час Другої світової. Фото: Wikipedia

Після війни зоопарк відновили та розширили вольєри для великих тварин. Пізніше умови для тварин покращили, побудували нові вольєри та впорядкували ставки.

Масштабна реконструкція почалася у 2016 році. Інвестували понад 2 млрд грн, створили нові тематичні зони. Більшість історичних будівель знесли, на їхньому місці з’явилися сучасні експозиції та театр просто неба. Після п’ятирічної реконструкції зоопарк відкрився 23 серпня 2021 року. Тварин утримують у відкритих вольєрах, розділених ровами, водоймами та склом, кількість зменшили з 7000 до 1170 особин, щоб дати більше простору.

Колекція тварин

Зоопарк є членом Євразійської та Європейської асоціацій зоопарків, бере участь у програмах збереження рідкісних видів. Колекція нараховує 1170 особин та 193 види тварин, включаючи види, що перебувають під охороною міжнародних організацій. Територія поділена на тематичні зони: "Стежка тигра", "Африканська савана", "Африканське сафарі", "Королівство слонів", "Планета мавп", "Дика Австралія", "Гондвана", "Південна Америка", "Жителі гір", "Верблюди", "Алігатор". Деякі зони залишаються на реконструкції.

Жителі зоопарку

Раніше "Телеграф" розповідав, що Харків міг мати іншу назву.