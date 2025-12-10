Единственное место в Украине, где живут пингвины: почему стоит прийти в Харьковский зоопарк даже зимой

На это место точно стоит потратить свой выходной

Есть в Харькове место, которое старше большинства домов в центре города – зоопарка уже 129 лет. Здесь можно увидеть животных, которых больше нигде в Украине не встретишь, прогуляться по гектарам ухоженных аллей и провести целый день, даже не заметив, как прошло время. Сюда интересно приходить и летом, когда все аллеи зеленеют, и зимой, когда можно увидеть, как животные ведут себя в холодное время года.

Почему этот зоопарк стоит посещения независимо от погоды за окном и как ему удалось стать единственным в Украине домом для пингвинов

Где расположен Харьковский зоопарк

Харьковский зоопарк расположен в центральной части города по адресу улица Сумская, 35. Он граничит с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького. Добраться сюда можно общественным транспортом – ближайшая станция метро "Университет" находится в нескольких минутах ходьбы.

Территория зоосада настолько велика, что посетители могут провести здесь несколько часов, не чувствуя тесноты или толпы. Удобное расположение в центре Харькова сделало его любимым местом для семейного досуга – сюда приезжают целыми семьями из разных районов города и даже других населенных пунктов области.

"Видно, что о животных заботятся": корреспондентка "Телеграфа" о впечатлениях от визита

Журналистка "Телеграфа" Марина Бондаренко посетила зоопарк и поделилась впечатлениями. "Это действительно большая территория, где можно гулять часами. Сразу заметно, что животные ухожены – они активны, их вольеры чисты, нет неприятных запахов, которые обычно ассоциируются с зоопарками", – рассказывает корреспондентка.

Она отмечает, что зоосад стал излюбленным местом для целых семей харьковчан. " Сюда приезжают семьями – видишь и родителей с маленькими детьми, и бабушек с внуками, и молодые пары. Для многих харьковчан это настоящая традиция – приходить сюда на выходных. Атмосфера здесь особая, уютная. Чувствуется, что об этом месте заботятся".

"Кстати, о посетителях тоже заботятся — здесь просто невозможно заблудиться, хотя размеры территорий впечатляют. Повсюду можно наткнуться на таблички, разнообразные указатели, указывающие на то, что вольер нужного вам животного где-то рядом", — говорит корреспондентка.

Статуи-указатели в зоопарке

История основания одного из самых любимых мест харьковчан

История основания Харьковского зоопарка

История харьковского зоосада началась еще в конце XIX века, когда местный университет вместе с Обществом акклиматизации животных и растений решили создать естественный отдел. Сначала это была небольшая площадка, где студенты и горожане могли учить разнообразие животного мира. Коллекция была скромной, но с каждым годом расширялась.

История Харьковского зоопарка началась с зовыставки

В течение всего своего существования зоопарк пережил две мировые войны, смену эпох и политических режимов, но так и не потерял своего значения для города. Сегодня он занимает более 22 гектаров в центре Харькова, рядом с Парком Горького. Это не просто место, где можно посмотреть на животных – это зеленый остров среди мегаполиса.

Карта зоопарка

Как решетка исчезла, а на их месте появились природные барьеры

В 2016 году зоопарк начал меняться. Несколько лет длилась масштабная реконструкция, которая имела одну цель – сделать его местом европейского уровня. Старые клетки и решетки исчезли, а появились просторные вольеры с естественными препятствиями. Животные получили условия, максимально приближенные к тем, где живут их дикие родственники.

Территорию разделили на географические зоны: "Тропа Тигров", "Африканское Сафари", "Театр Природы", "Планета Карт". Теперь посетитель словно путешествует по разным уголкам планеты, не выходя за пределы города. Каждая зона озеленена, продумана до мелочей – это уже не тот советский зоопарк с грустными животными за решеткой.

Какие животные живут в Харьковском зоопарке

От слонов до пингвинов: уникальная коллекция животных

Какие птицы и животные живут в этом зоопарке

Харьковский зоопарк может похвастаться коллекцией, которой позавидует не одно европейское заведение. Здесь живут львы, тигры, жирафы, бегемоты, приматы разных видов. Многие жители занесены в Красную книгу, ведь зоосад принимает участие в международных программах сохранения редких видов.

Особая гордость – пингвины. Харьков остается единственным городом в Украине, где можно увидеть этих птиц. Но самый большой резонанс в мире вызвало другое событие – рождение слоненок без всякого ветеринарного вмешательства. Самка смогла родить малыша в максимально естественных условиях, что явилось настоящей сенсацией в зоологическом сообществе.

Пингвины в Харьковском зоопарке

