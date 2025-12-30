Построили на месте Сахалина: этот микрорайон в Днепре должен был быть больше и называться иначе

Визитной карточкой этого жилмассива стали шестнадцатиэтажки с желтой плиткой

Жилмассив Солнечный в Днепре расположен в левобережной части и относится к Амур-Нижнеднепровскому району. По проекту он должен был называться иначе и быть значительно больше, чем сейчас.

До появления Солнечного на Левом берегу Днепра был практически пустырь. На берегу реки стояло несколько частных домов и две "сталинки". Также в поселке были школа и больница. Эту территорию в народе называли "Сахалин". По одной из версий, название произошло от того, что у реки была бухта, а начинавшийся рядом поселок Сахалин символизировал своего рода "материк". По другой версии, поселок получил такое название из-за того, что находился далеко от центра.

Солнечный построили на месте поселка, который называли Сахалин. Фото В. Галушка, А. Костюк

План нового микрорайона был подготовлен еще в конце 1960-х годов, а активное строительство многоэтажных домов началось в 1970-х. На карте Днепра Солнечный появился в 1973 году.

На стадии проектирования микрорайон хотели назвать Лазурный, но в процессе согласования название изменилось. По распространенной версии, окончательный вариант Солнечный связан с тем, что открытая территория у воды практически весь день заливалась солнцем.

Жилмассив должен был занимать территорию от улицы Каруны (съезд с железнодорожного моста) через Новый мост и до конца современного микрорайона. Но строительству помешали подтопленные участки, непригодные для освоения территории и частная застройка.

Солнечный должен был стать украшением набережной на Левом берегу Днепра. Фото: Facebook/Денис Аксенов

Особенностью Солнечного стали четыре 16-этажных панельных дома, построенные в 1974 году. Для города тогда это было новинкой. Высотки повернуты к Днепру торцевой частью и изначально были облицованы желтой плиткой, что сразу выделило их среди других жилых массивов города.

Первую 16-этажку на Солнечном строили в три смены, без выходных и праздников. По мере роста этажей параллельно начинались работы по прокладке коммуникаций.

Стены известных 16-этажек на Солнечном теперь украшают муралы Фото: Wikipedia/Alex Blokha

На Солнечном планировалось построить еще четыре подобных дома, но реализовать задумку не удалось.

Еще один проект, который так и не реализовали — комфортабельный отель с видом на набережную и Днепр. Его планировали построить на месте современного торгово-развлекательного центра "Вавилон".

Звездный городок на Солнечном

Одним из знаковых мест жилмассива был "Звездный" городок, который появился на Солнечном в 1970-х годах. Это была детская площадка с высокими трехэтажными горками и космическим катером. В 2000-х сооружения демонтировали, и сегодня о них напоминают лишь старые фотографии и воспоминания местных жителей.

