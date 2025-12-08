Его "собрали" из фрагментов: как появился один из самых живописных районов Днепра

В Соборном районе соединились старинные локации и современные жилые комплексы

Соборный район Днепра появился не сразу — его буквально собрали из фрагментов других районов, а затем переименовали, привязав к одной из ключевых точек зарождения города. За почти век существования он превратился в самый населенный и один из самых живописных районов Днепра.

"Телеграф" предлагает подробнее узнать о том, как появился Соборный район и что в нем особенного.

Когда появился Соборный район Днепра и почему такое название

В августе 1935 власти Днепра приняли решение о создании Жовтневого района путем раздробления Центрального (тогда Кировского) и Чечеловского (тогда Красногвардейского) районов. 15 марта 1936 года это решение утвердили официально. Эта дата считается официальной датой появления района. Почти восемь десятилетий район носил свое первоначальное название, пока 26 ноября 2015 года распоряжением городского головы не стал Соборным.

Спасо-Преображенский собор Фото gorod.dp.ua

Соборным район назвали в честь холма, на котором был заложен Преображенский собор. Как пишет Vgorode, холм носил названия "Нагорная часть", а в просторечии просто "Гора". Когда город начал разрастаться, в некоторых источниках можно было встретить название "Соборная гора", спустя много лет она и дала название району, в котором расположена.

Что входит в Соборный районе

Соборный район Днепра — самый населенный, но это не единственная его особенность. Он занимает один из трех холмов, на которых стоит Днепр, и считается одним из самых живописных по ландшафту. Район включает более десятка жилых массивов и микрорайонов.

36-подъездный дом "китайская стена" на жилмассиве "Победа". Фото dp.informator.ua

Северная часть Соборного района включает Нагорный и Таборный участки, лежащие на главном городском холме. Когда-то здесь находилась начальная площадка развития Екатеринослава. Подгорное село Половица вошло в план застройки практически без изменения уличной сетки. Южнее, вдоль проспекта Гагарина — бывшей Таборной улицы, — в 1960-е годы сформировался район "Вузовский". Еще южнее, вдоль Днепра, расположены территории старых казацких сел: Мандрыковки и Лоц-Каменки. На их землях, а также на намывных территориях, с 1970-х начали возводить массив "Победа". А над ним, на холме, был построен район "Сокол".

Что посмотреть в Соборном районе

Но Соборный район знаменит не только жилмассивами. На его территории находятся Туннельная балка, парк имени Тараса Шевченко, Монастырский остров с церковью Святого Николая, Спасо-Преображенский собор, диорама "Битва за Днепр" и Музей АТО.

Тоннельная балка. Фото Facebook/Natalya Mahonina

ерез эту часть города проходят Центральный и Южный автомобильные мосты, Мерефо-Херсонский железнодорожный мост, а также пешеходный мост и канатная дорога на Монастырский остров.

