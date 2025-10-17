Здесь развлекались офицеры, искали работу учителям и был ресторан "Юбилейный": история одного из старейших зданий в центре Днепра

Дому на углу улиц Яворницкого и Фабра более полутора веков

В Днепре, на углу улиц Яворницкого и Фабра, стоит построенное более 150 лет назад здание. За время своего существования оно меняло не только свой вид, но и предназначение — от офицерского клуба до промышленного склада и административного управления. Многие горожане помнят его как место, где долгие годы располагался ресторан "Юбилейный" — популярное заведение, в котором проходили свадьбы, банкеты и встречи.

"Телеграф" предлагает узнать, как менялось это место.

Здание было построено в середине 1860-х годов. Внешне оно было похоже на бывшее здание Английского клуба, расположенного через квартал. Изначально помещение сдавалось в аренду Клубу офицерского собрания, куда приходили военные для проведения досуга, игр в карты, рулетку, бильярд и поесть.

Клуб офицерского собрания. Фото Facebook/«История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Кроме того, здесь устраивали балы и танцы. Как пишет dnepr.info, в 1887 году тут прошла первая в тогда еще Екатеринославе, выставка картин.

К концу XIX века здание сменило хозяина — в 1890 году его занял промышленник Эмиль Вюрглер. Помещение превратилось в склад, где хранилось техническое и электротехническое оборудование. В нескольких свободных комнатах располагалось бюро, где помогали учителям найти новую работу.

Эмиль Вюрглер использовал здание как склад. Фото Facebook/«История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

После революции 1917 года в доме разместилось электротехническое предприятие, а после Второй мировой войны — управление треста "Южэлектромонтаж". Со временем здание перестроили: изменилась форма окон, на крыше появилась летняя терраса, и тогда здесь открылся ресторан "Юбилейный".

Это заведение надолго стало одним из узнаваемых в городе. На втором этаже находился просторный банкетный зал, где отмечали свадьбы, дни рождения и другие важные события. Для многих горожан ресторан стал частью личных воспоминаний — кто-то приходил сюда на обед, кто-то на романтическое свидание, кто-то — просто выпить кофе с мороженым.

Ресторан "Юбилейный". Фото Facebook/«История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

"Юбилейный" работал до 1990-х годов. После этого здание сменило несколько владельцев, каждый менял не только вывеску, но и внешний вид строения, которое совсем потеряло первоначальный облик. Сейчас на этом месте работает ресторан Стейкер's .

За годы существования здание кардинально изменилось. Фото Dnepr.info

