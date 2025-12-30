Збудували на місці Сахаліну: цей мікрорайон у Дніпрі мав бути більшим і називатися інакше

Візитною карткою цього житлового масиву стали шістнадцятиповерхівки з жовтою плиткою

Житловий масив Сонячний у Дніпрі розташований у лівобережній частині та належить до Амур-Нижньодніпровського району. За проєктом він мав називатися інакше і бути значно більшим, ніж зараз.

До появи Сонячного на Лівому березі Дніпра був практично пустир. На березі річки стояло кілька приватних будинків і дві "сталінки". Також у селищі були школа і лікарня. Цю територію в народі називали Сахалін. За однією з версій, назва походила від того, що біля річки була бухта, а селище, яке починалося поруч, Сахалін символізувало свого роду "материк". За іншою версією, селище отримало таку назву через те, що знаходилося далеко від центру.

Сонячний збудували на місці селища, яке називали Сахалін. Фото В. Галушка, О. Костюк

План нового мікрорайону був підготовлений ще наприкінці 1960-х років, а активне будівництво багатоповерхових будинків почалося у 1970-х. На карті Дніпра Сонячний з’явився у 1973 році.

На стадії проєктування мікрорайон хотіли назвати Лазурний, але в процесі погодження назву змінили. За поширеною версією, остаточний варіант "Сонячний" пов’язаний із тим, що відкрита територія біля води практично весь день заливалася сонцем.

Житломасив мав займати територію від вулиці Каруни (з’їзд із залізничного мосту) через Новий міст і до кінця сучасного мікрорайону. Але будівництву завадили підтоплені ділянки, непридатні для освоєння території, та приватна забудова.

Сонячний мав стати окрасою набережної на Лівому березі Дніпра. Фото: Facebook/Деніс Аксьонов

Особливістю Сонячного стали чотири 16-поверхові панельні будинки, збудовані у 1974 році. Для міста тоді це було новинкою. Висотки повернуті до Дніпра торцевою частиною і спочатку були облицьовані жовтою плиткою, що одразу вирізнило їх серед інших житлових масивів міста.

Першу 16-поверхівку на Сонячному будували у три зміни, без вихідних і свят. У міру зростання поверхів паралельно розпочиналися роботи з прокладання комунікацій.

Стіни відомих 16-поверхівок на Сонячному тепер прикрашають мурали. Фото: Wikipedia/Alex Blokha

На Сонячному планували збудувати ще чотири подібні будинки, але реалізувати задум не вдалося.

Ще один проєкт, який так і не реалізували, — комфортабельний готель із видом на набережну та Дніпро. Його планували збудувати на місці сучасного торговельно-розважального центру "Вавилон".

Зіркове містечко на Сонячному

Одним із знакових місць житломасиву було "Зоряне" містечко, яке з’явилося на Сонячному у 1970-х роках. Це був дитячий майданчик із високими триповерховими гірками та космічним катером. У 2000-х споруди демонтували, і сьогодні про них нагадують лише старі фотографії та спогади місцевих жителів.

