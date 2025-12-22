Чудом устояла во время войны и стала местом силы студентов: какие тайны хранит водонапорная башня в Днепре

Башню построили в 1930-е годы

В Днепре, на территории национального университета железнодорожного транспорта имени В. Лазаряна около 95 лет стоит водонапорная башня. Для одних это просто старая инженерная постройка, для других — почти сакральная точка. Некоторые жители Днепра и вовсе считают башню мистической, утверждая, что рядом с ней пространство ощущается иначе.

Башню построили в 1930-е годы, когда в нагорной части города остро ощущались проблемы с водоснабжением. Это была пятиярусная постройка с высоким цоколем, редкими окнами на шестигранном фасаде и двухэтажным деревянным навершием с балясинами и балкончиками. Башня была выполнена в неороманском стиле, а ее силуэт напоминал средневековый замок. Наверху жил сторож.

Строительство водонапорной башни, 1936 год. Фото: коллекция Н. Д. Бусыгина (скан О. Волока).

Водонапорная башня должна была обеспечивать водой не только сам институт, но и прилегающие общежития. Она активно работала вплоть до начала Второй мировой войны. Удивительно, но во время боевых действий башня почти не пострадала.

После прокладки централизованного водопровода необходимость в сооружении отпала, и с тех пор оно больше не функционировало. Сегодня башня заброшена: входы наглухо заварены, многие стекла выбиты, внутри — мусор, а деревянное навершие постепенно разрушается. Сталкеры рассказывали, что внутри есть длинная винтовая лестница, местами полностью сгнившая, из-за чего подъем наверх считается опасным. Несмотря на запустение, интерес к башне не исчезал никогда.

Водонапорная башня на территории ДИИТа, 1976 год. Фото Соколова Л.Я.

Со временем стали возникать мистические истории, связанные с водонапорной башней. Одна из самых популярных связана с искажением восприятия времени: будто бы рядом с башней оно может ускоряться или замедляться. По другой версии, пространство вокруг усиливает эмоции — легкая симпатия превращается в страсть, а неприязнь перерастает в открытую враждебность. В 2000-х годах годах башню часто облюбовывали подростки и охотники за металлом. В разные периоды на ее стенах появлялись пентаграммы, сатанинские лозунги и странные символы. Местные жители вспоминали и мрачные находки неподалеку.

Лестница внутри башни местами полностью сгнила. Фото nashemisto.dp.ua

Ходили слухи, что из башни можно попасть в так называемые Потемкинские катакомбы, якобы ведущие к Дворцу студентов. По одной из легенд, в этих подземельях пропали две сестры, отправившиеся фотографировать ходы, однако прямых доказательств существования таких тоннелей никто так и не нашел. До строительства института здесь располагался дачный поселок, и никаких подтвержденных подземных коммуникаций обнаружено не было.

Про башню рассказывают мистические истории. Фото Елена Присягина

Отдельное место занимает история о "женщине в черном". В 1950–1960-х годах к башне якобы приходила странная дама в длинном плаще с капюшоном, полностью скрывавшем лицо. Независимо от погоды она могла часами стоять у стен и что-то шептала. Среди студентов быстро распространилось мнение, что это ведьма, притянутая к башне некой потусторонней силой. Существовала и более прозаичная версия: женщина была пожилой хозяйкой дома, стоявшего здесь до строительства института. Ее сыновья погибли на войне, а это место напоминало ей о прошлом.

В то же время для студентов башня была местом надежд. Считается, что здесь можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Особенно людно возле нее во время сессий: каждый год студенты по традиции приходят "звать халяву" и просят удачи на экзаменах.

