Економія до 200 грн: де знайти червону ікру та креветки зі знижкою до Нового року

Серед продуктів знайдете креветки та червону ікру

В "АТБ" тривають святкові знижки на популярні продукти до столу. Цього разу покупцям пропонують суттєву економію на рибних продуктах — креветках, ікрі та крабових паличках.

Акційні ціни діють зі знижками від 40 до 45% і будуть актуальними до 1 січня 2025 року. Детальніше про пропозиції повідомляє "Телеграф".

Акції перед святами в "АТБ"

Зокрема, подешевшали креветки "Водний Світ" 400 грамів, варено-морожені в панцирі без льоду. Їх можна купити за 154,90 гривень замість 260,90 гривень, що дозволяє зекономити 106 гривень.

Ікра лососева зерниста з горбуші 90 грамів "Рибкоппродукт" коштує 249,90 гривні, тоді як раніше її ціна була 439,90 гривень, тобто на 190 гривень дорожче.

Також охолоджені крабові палички "Водний Світ" 420 грамів зараз продають за 81,90 гривень замість 149,90 гривень. Різниця в ціні становить 68 гривень.

Що купити в "АТБ" по знижці

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити улюблені марки майонезу зі значними знижками до -40%. Деякі півкілограмові пачки продаються всього за 34 гривні.

Крім того, до столу також можна взяти зі знижками продукти для закусок — ковбасу, ікру та консервованого тунця.