Больше красного цвета и блесток: идеи трендовых макияжев на Новый год 2026

В тренде – красные губы и стрелки

До Нового года остались считанные дни, и когда уже приобретены подарки для любимых и друзей, выбраны цвета для сервировки стола, пора подумать о внешнем виде. Праздничный макияж этого сезона держится на двух китах – красных губах и блестках на глазах.

Никакого нюда и "макияжа без макияжа" — в эту новогоднюю ночь позвольте себе сиять. "Телеграф" собрал для вас красивые, но простые идеи для макияжа на Новый год 2026.

Какой макияж сделать на Новый год 2026

Макияж с растушеванными стрелками

Мягким коричневым или черным карандашом для глаз рисуем небольшие стрелки и аккуратно растушевываем их плоской кистью. Маленькой плотной кисточкой наносим на линию стрелки более темный оттенок теней, чтобы усилить акцент. Пушистой кистью покрываем неподвижное веко светло-коричневыми или светло-серыми тенями.

Блестки плоской кистью наносим на подвижное и нижнее веко. Нижнее веко дополнительно подчеркиваем карандашом и легко растушевываем. Губы оформляем нюдовыми оттенками, если глаза подчеркнуты черным карандашом, или классической красной помадой – в случае коричневой гаммы. Так макияж будет смотреться гармонично. Такой идеей поделилась пользовательница ТикТок paulina_kurkowska.

Макияж с акцентом на глаза

Для такого макияжа нам понадобится база под тени или просто стойкий консилер — наносим на подвижное и неподвижное веко. Серо-коричневым каялом подчеркиваем верхнюю и нижнюю слизистую, легко растушевывая тонкой кистью. Пушистой кистью наносим чудесный оттенок на веко, а плоской — темнее на неподвижное веко, тщательно растушевывая границы.

Пальцем добавляем серый глитер или блестки на неподвижное веко. По желанию рисуем чёрные стрелки или оставляем макияж в таком варианте. Ресницы красим тушью или используем накладные. Губы – исключительно нюдовые. Такую идею опубликовала бьюти-блогер daria_piasta.

Макияж с красными губами

Кусочек скотча фиксируем под углом, формируя четкий контур стрелки. Пальцем наносим базу под тени или консилер. Мягким коричневым карандашом прорисовываем верхнюю слизистую и слегка выходим на веки, растушевывая плоской кистью.

Усиливаем стрелку более темными тенями. Пальцем наносим глитер на неподвижное веко, красим ресницы тушью. Контур губ прорисовываем красным карандашом начиная с центра и заполняем стойкой красной помадой. Видео-урок такого макияжа опубликовала блогер Люсьен на своей странице в ТикТок.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что надеть на Новый 2026 год, чтобы не разгневать Огненную Лошадь. Энергия этого знака диктует смелые решения, насыщенные цвета и стильные фасоны.