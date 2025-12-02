Больше блесток и ярких цветов: что надеть на Новый год 2026, чтобы привлечь достаток и успех

Забудьте о сером и черном цвете для этой новогодней ночи

Новый год 2026, который пройдет под знаки Огненного Коня, просит не о скромности, а о продуманном "вайбе" — стильном, чистом и немного смелом. В тренде – глубокие цвета и блеск: красный, зеленый, оранжевый, золотистый, фуксия. А выбор наряда – от структурированных платьев до шелковых брюк и костюмов с блеском – главное, чтобы образ выглядел целостно и чисто, без лишних деталей.

Что надеть на Новый год 2026 — цвета, привлекающие успех

Золото и металлик. Стилисты говорят, что металлические оттенки в праздничных луках в этом году работают как маяк для успеха — блестите вы — блестит и год впереди.

Коралловый, фуксия, оранжевый. Все эти сочные оттенки – о движении, смелости и готовности зарабатывать столько, сколько хочется. Их советуют как "энергетические бустеры" в цветотерапии.

Огненные красные оттенки. Это уже классика силы. Они не только дают эффект "вау", но и ассоциируются с прорывами и динамикой в работе.

Женщина в красном платье. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Желтый, медовые оттенки. Это теплые цвета, которые всегда символизируют обилие. Они мягко подчеркивают статус, не выглядя навязчиво.

Зеленый. О нем даже говорить не надо — цвет денег, стабильности и достатка. Это также один из трендовых в сезонных палитрах 2025-2026.

Цвета, которые лучше обойти в новогоднюю ночь

Черный. Да, он классический, но на Новый год 2026 — неудачный, потому что якобы будет поглощать энергию. Его называют "цветом закрытой двери" в праздничных рекомендациях стилистов.

Женщина в черном платье в новогоднюю ночь. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Голубой, синий, серый. Слишком холодные, они включают эффект пассивности в образе. Также эти оттенки "съедают энергию".

Глухие коричневые тона. Модные обзоры называют их "приближенными ко скуке" для новогодней ночи. В праздник они оттягивают вайб и делают лук уставшим, даже если вы светитесь изнутри.

