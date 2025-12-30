Більше червоного кольору і блискіток: ідеї трендових макіяжів на новий рік 2026

У тренді — червоні губи і стрілки

До Нового року залишилися лічені дні, і коли вже придбані подарунки для коханих і друзів, обрані кольори для сервірування столу, настав час подумати про зовнішній вигляд. Святковий макіяж цього сезону тримається на двох китах — червоних губах і блискітках на очах.

Ніякого нюду і "макіяжу без макіяжу" — в цю новорічну ніч дозвольте собі сяяти. "Телеграф" зібрав для вас красиві, але прості ідеї для макіяжу на Новий рік 2026.

Який макіяж зробити на Новий рік 2026

Макіяж із розтушованими стрілками

М’яким коричневим або чорним олівцем для очей малюємо невеликі стрілки й акуратно розтушовуємо їх пласким пензлем. Маленьким щільним пензликом наносимо на лінію стрілки темніший відтінок тіней, щоб підсилити акцент. Пухнастим пензлем покриваємо нерухому повіку світло-коричневими або світло-сірими тінями.

Блискітки пласким пензлем наносимо на рухому та нижню повіку. Нижню повіку додатково підкреслюємо олівцем і легко розтушовуємо. Губи оформлюємо нюдовими відтінками, якщо очі підкреслені чорним олівцем, або класичною червоною помадою — у разі коричневої гами. Так макіяж виглядатиме гармонійно. Такою ідеєю поділилася користувачка ТікТок paulina_kurkowska.

Макіяж з акцентом на очі

Для такого макіяжу нам знадобиться база під тіні або ж просто стійкий консилер — наносимо на рухому й нерухому повіку. Сіро-коричневим каялом підкреслюємо верхню та нижню слизову, легко розтушовуючи тонким пензлем. Пухнастим пензлем наносимо нюдовий відтінок на повіку, а пласким — темніший на нерухому повіку, ретельно розтушовуючи межі.

Пальцем додаємо сірий глітер або блискітки на нерухому повіку. За бажанням малюємо чорні стрілки або залишаємо макіяж у такому варіанті. Вії фарбуємо тушшю або використовуємо накладні. Губи — виключно нюдові. Таку ідею опублікувала б'юті-блогерка daria_piasta.

Макіяж із червоними губами

Шматочок скотчу фіксуємо під кутом, формуючи чіткий контур стрілки. Пальцем наносимо базу під тіні або консилер. М’яким коричневим олівцем промальовуємо верхню слизову та злегка виходимо на повіку, розтушовуючи пласким пензлем.

Підсилюємо стрілку темнішими тінями. Пальцем наносимо глітер на нерухому повіку, фарбуємо вії тушшю. Контур губ промальовуємо червоним олівцем, починаючи з центру, і заповнюємо стійкою червоною помадою. Відео-урок такого макіяжу опублікувала блогерка Люс'єн на своїй сторінці в ТікТок.

