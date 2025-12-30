Не выбрасывайте мусор и не празднуйте в одиночестве: строгие запреты на Щедрый вечер

В этот день нужно быть благодарными за прошлый год и правильно настроиться на будущий

Щедрый вечер, который отмечают в канун старого Нового года по новому стилю, издавна считали особым рубежом между старым и новым циклом жизни. В народной традиции этот вечер был не просто праздничным — он имел обрядовое значение, а каждое действие якобы программировало события будущего года. Именно поэтому вокруг праздника Маланки сформировался целый список запретов, которые украинцы придерживаются поколениями.

В отличие от Святвечера перед Рождеством, Щедрый ужин не постный. На стол следует ставить мясные блюда, колбасы, холодец, пироги, вареники, а главным обрядовым блюдом остается кутья, но уже "щедрая".

Обязательная часть вечера – щедрование – песни-пожелания благосостояния, урожая и счастья. В эту ночь слово имело особую силу, поэтому пожелания и проклятия воспринимались одинаково серьезно.

Что нельзя делать в Щедрый вечер

Ссориться и выяснять отношения

Любой конфликт в этот вечер считали знаком того, что год пройдет в ссорах и напряжении. С какими эмоциями зайдешь в новый цикл — так его и проживешь.

Одалживать деньги или вещи

Считалось, что вместе с этим можно "отдать" собственный достаток. Именно поэтому хозяева старались не брать и не давать взаймы – чтобы не прожить год в недостатке.

Мужчина занимает деньги. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Работать физически

Уборка, стирка, шитье или какая-либо тяжелая работа были под запретом. Так можно "умилостивить судьбу" — дать человеку и дому отдых перед новым годом.

Сидеть за столом в одиночестве

Одиночество в Щедрый вечер воспринимали как символ одинокого года. Поэтому даже соседей или дальних родственников пытались пригласить к общему ужину.

Выносить мусор из дома

По поверьям, вместе с мусором можно вынести удачу или благополучие. Поэтому лучше сделать это за день до Щедрого вечера или после.

Отказывать щедровальникам

Тех, кто не открывал двери или не давал гостинцев, считали скупыми, а скупость в народном воображении напрямую "наказывалась" финансовыми трудностями.

Ранее "Телеграф" делился красивыми щедривками для детей всех возрастов. Щедруют с вечера до полуночи, в канун Святого Василия — 1 января.