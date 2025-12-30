Не викидайте сміття і не святкуйте на самоті: суворі заборони на Щедрий вечір

В цей день треба бути вдячними за минулий рік і правильно налаштуватися на майбутній

Щедрий вечір, який відзначають напередодні старого Нового року за новим стилем, здавна вважали особливим рубежем між старим і новим циклом життя. У народній традиції цей вечір був не просто святковим — він мав обрядове значення, а кожна дія нібито програмувала події майбутнього року. Саме тому навколо свята Маланки сформувався цілий перелік заборон, які українці дотримуються поколіннями.

На відміну від Святвечора перед Різдвом, щедра вечеря не пісна. На стіл слід ставити м’ясні страви, ковбаси, холодець, пироги, вареники, а головною обрядовою стравою залишається кутя, але вже "щедра".

Обов’язкова частина вечора — щедрування — пісні-побажання добробуту, врожаю й щастя. У цю ніч слово мало особливу силу, тому побажання й прокльони сприймалися однаково серйозно.

Що не можна робити у Щедрий вечір

Сваритися і з’ясовувати стосунки

Будь-який конфлікт цього вечора вважали знаком того, що рік мине у сварках і напрузі. З якими емоціями зайдеш у новий цикл — такими його й проживеш.

Позичати гроші або речі

Вважалося, що разом із позикою можна "віддати" власний достаток. Саме тому господарі намагалися не брати й не давати в борг — щоб не прожити рік у нестачі.

Чолвоік позичає гроші. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Працювати фізично

Прибирання, прання, шиття чи будь-яка важка робота були під забороною. Це можна вважати способом "умилостивити долю" — дати людині й дому відпочинок перед новим роком.

Сидіти за столом на самоті

Самотність у Щедрий вечір сприймали як символ самотнього року. Тому навіть сусідів чи далеких родичів намагалися запросити до спільної вечері.

Виносити сміття з дому

За повір’ями, разом зі сміттям можна винести удачу або добробут. Тому краще зробити це за день до Щедрого вечора або після.

Відмовляти щедрувальникам

Тих, хто не відкривав двері або не давав гостинців, вважали скупими, а скупість у народній уяві напряму "каралась" фінансовими труднощами.

Раніше "Телеграф" ділився красивими щедрівками для дітей різного віку. Щедрують від вечора до півночі, напередодні Святого Василя — 1 січня.