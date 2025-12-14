Укр

Короткие тексты, которые легко учатся, но звучат искренне: лучшие щедривки для детей

Наталья Дума
Читати українською
Зимний вечер
Зимний вечер. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Простые щедривки, которые сделают праздник Маланки особенным

По новому стилю Щедрый вечер (праздник Маланки) отмечается 31 декабря. В этот день украинские дома наполняются знакомыми с детства песнями. Дети посещают дома и щедруют, желая хозяевам дома изобилия, счастья и здоровья. Однако для самых маленьких важно выбрать те щедривки, которые легко выучить.

В 2025 году традиционные щедривки снова будут звучать по всей Украине — и для самых молодых особенно важно выбрать те, что легко запомнить и спеть от всей души. "Телеграф" собрал для вас лучшие тексты для малышей.

Щедривки для детей

Щедрівочка щедрувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Щедровки для детей 2025
Дети щедруют. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Засяяла в небі зірочка.

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

І йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Й миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння,

У сім’ї порозуміння!

