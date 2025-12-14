Короткие тексты, которые легко учатся, но звучат искренне: лучшие щедривки для детей
Простые щедривки, которые сделают праздник Маланки особенным
По новому стилю Щедрый вечер (праздник Маланки) отмечается 31 декабря. В этот день украинские дома наполняются знакомыми с детства песнями. Дети посещают дома и щедруют, желая хозяевам дома изобилия, счастья и здоровья. Однако для самых маленьких важно выбрать те щедривки, которые легко выучить.
В 2025 году традиционные щедривки снова будут звучать по всей Украине — и для самых молодых особенно важно выбрать те, что легко запомнить и спеть от всей души. "Телеграф" собрал для вас лучшие тексты для малышей.
Щедривки для детей
Щедрівочка щедрувала,
З Новим роком Вас вітала.
Щоб і свині в Вас велися,
Щоб і кури в Вас неслися,
Щоб і кіт у хаті нявкав,
І собака в дворі гавкав.
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону — ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
***
Щедрий вечір, добрий вечір -
І дорослим, і малечі!
Щастя, радості, любові,
Щоб завжди були здорові,
Вдачу мали гарну й щиру
І жили в умовах миру.
Щоб Господь оберігав,
Вам усе потрібне дав,
Щоб забрав з думок неспокій,
Дав багато мирних років.
***
Щедрий вечір, добрий вечір -
Щире, добре свято!
Щоб було у вас в родині
Діточок багато!
Щоб були усі здорові,
Сповнені рум’янку!
Щоб стелилась ваша доля,
Наче вишиванка!
Щоб в родині дружній вашій
Сміх котився щиро!
Щедрий вечір, добрий вечір,
Всім добра і миру!
***
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Засяяла в небі зірочка.
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
І йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
***
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Й миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння,
У сім’ї порозуміння!
