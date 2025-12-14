Короткие тексты, которые легко учатся, но звучат искренне: лучшие щедривки для детей

Простые щедривки, которые сделают праздник Маланки особенным

По новому стилю Щедрый вечер (праздник Маланки) отмечается 31 декабря. В этот день украинские дома наполняются знакомыми с детства песнями. Дети посещают дома и щедруют, желая хозяевам дома изобилия, счастья и здоровья. Однако для самых маленьких важно выбрать те щедривки, которые легко выучить.

В 2025 году традиционные щедривки снова будут звучать по всей Украине — и для самых молодых особенно важно выбрать те, что легко запомнить и спеть от всей души. "Телеграф" собрал для вас лучшие тексты для малышей.

Щедривки для детей

Щедрівочка щедрувала,

З Новим роком Вас вітала.

Щоб і свині в Вас велися,

Щоб і кури в Вас неслися,

Щоб і кіт у хаті нявкав,

І собака в дворі гавкав.

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону — ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Дети щедруют. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

І дорослим, і малечі!

Щастя, радості, любові,

Щоб завжди були здорові,

Вдачу мали гарну й щиру

І жили в умовах миру.

Щоб Господь оберігав,

Вам усе потрібне дав,

Щоб забрав з думок неспокій,

Дав багато мирних років.

***

Щедрий вечір, добрий вечір -

Щире, добре свято!

Щоб було у вас в родині

Діточок багато!

Щоб були усі здорові,

Сповнені рум’янку!

Щоб стелилась ваша доля,

Наче вишиванка!

Щоб в родині дружній вашій

Сміх котився щиро!

Щедрий вечір, добрий вечір,

Всім добра і миру!

***

Щедрик, щедрик, щедрівочка,

Засяяла в небі зірочка.

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

І йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

***

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Й миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння,

У сім’ї порозуміння!

