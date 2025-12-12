"Щедрик, щедрик, щедрівочка". Самые известные украинские щедровки, которые детям легко запомнить
На праздник Маланки, 31 декабря, дети ходят щедровать
В канун Нового года, в Щедрый вечер по новому стилю, в Украине традиционно щедруют. Этот давний обряд предусматривает переодевание у народных персонажей и животных — Маланку, козу, цыгана, деда и других.
В ярких костюмах дети и взрослые ходят от дома к дому, поют щедровки и желают хозяевам здоровья, счастья и благополучия в новом году. В подборке "Телеграф" собраны лучшие щедровки для маленьких детей на украинском языке, которые легко усвоить перед праздником.
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Щедрик, щедрик, щедрівочка
Засяяла в небі зірочка,
Тож прийшли до вас до хати
Всім здоров’я побажати,
Хай прекрасним буде рік,
Йшла лиш радість на поріг,
Дружньою була родина
І вся наша Україна!
Добрий вечір вашій хаті!
Ми прийшли пощедрувати!
Щастя зичимо родині,
Миру неньці Україні,
Всім достатку і везіння
У сім’ї порозуміння!
***
Морозець за щічки нас ой щипає.
Та дзвінка щедрівочка зігріває.
Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро
І дощів, і радощів, щастя й миру!
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
Як на щедрий добрий вечір
До вас гості завітали
Миру, радості доречи
Вашій хаті побажали.
Тож за стіл скоріш сідайте
І стрічайте гарне свято
Усіх родичів збирайте
Як би не було багато!
***
Як ходили ми бродили,
То щедрівочку зустріли.
З нею ми прийшли до хати,
Тож дозвольте щедрувати!
Щастя, радості, достатку,
В охорону – ангелятко!
Хай приходять до оселі
Друзі вірні і веселі,
Море сміху і любові.
Щоб усі були здорові!
