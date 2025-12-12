"Щедрик, щедрик, щедрівочка". Самые известные украинские щедровки, которые детям легко запомнить

На праздник Маланки, 31 декабря, дети ходят щедровать

В канун Нового года, в Щедрый вечер по новому стилю, в Украине традиционно щедруют. Этот давний обряд предусматривает переодевание у народных персонажей и животных — Маланку, козу, цыгана, деда и других.

В ярких костюмах дети и взрослые ходят от дома к дому, поют щедровки и желают хозяевам здоровья, счастья и благополучия в новом году. В подборке "Телеграф" собраны лучшие щедровки для маленьких детей на украинском языке, которые легко усвоить перед праздником.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Щедрик, щедрик, щедрівочка

Засяяла в небі зірочка,

Тож прийшли до вас до хати

Всім здоров’я побажати,

Хай прекрасним буде рік,

Йшла лиш радість на поріг,

Дружньою була родина

І вся наша Україна!

Добрий вечір вашій хаті!

Ми прийшли пощедрувати!

Щастя зичимо родині,

Миру неньці Україні,

Всім достатку і везіння

У сім’ї порозуміння!

***

Морозець за щічки нас ой щипає.

Та дзвінка щедрівочка зігріває.

Ми вам щиро нащебечемо любо-щиро

І дощів, і радощів, щастя й миру!

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

Як на щедрий добрий вечір

До вас гості завітали

Миру, радості доречи

Вашій хаті побажали.

Тож за стіл скоріш сідайте

І стрічайте гарне свято

Усіх родичів збирайте

Як би не було багато!

***

Як ходили ми бродили,

То щедрівочку зустріли.

З нею ми прийшли до хати,

Тож дозвольте щедрувати!

Щастя, радості, достатку,

В охорону – ангелятко!

Хай приходять до оселі

Друзі вірні і веселі,

Море сміху і любові.

Щоб усі були здорові!

Напомним, что Рождество по новому церковному календарю не за горами. "Телеграф" рассказывал, какие традиции и обычаи есть в Сочельник и на Рождество Христово.