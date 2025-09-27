Ваши предки были настоящими злюками и плаксами, если у вас такая фамилия (список)
Общаться с носителями этих фамилий было очень сложно
Наверное, ни для кого не новость, что украинские фамилии как правило произошли от прозвищ и могут хоть немного рассказать что-то о ваших предках. Некоторые фамилии могли давать исключительно умным и уважаемым украинцам, в то время как другие фамилии наоборот давали тем, кто славился тяжелым характером.
"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.
Бурма, Бурмак, Бурмака – так называли ворчунов, людей, которые постоянно чем-то недовольны.
Ворона – эту фамилию давали людям мрачным, нелюдимым, черноволосым. Ворона люди всегда считали символом мудрости и долголетия.
Галамага – так могли назвать человека, который любил говорить чепуху и травить байки.
Завада – такую фамилию мог получить когда-то тот, кто каким-то образом мешал своим соседям на углу или на улице.
Зленко – эту фамилию мог получить человек злой, сердитый, недобрый.
Журба, Журбенко – от слова "журба", "печаль". Такую фамилию могли дать человеку, который пережил большое горе или трагедию.
Кропива – такую фамилию могли дать человеку въедливому, колючему.
Негода – такую фамилию, очевидно, получил человек мрачный, привередливый, с вздорным характером.
Нюнько — от слова нюня, нюнявый, что означает плакса, плаксий. Такая фамилия пристала к человеку плаксивому, всегда жаловавшегося.
