Ваши предки были настоящими злюками и плаксами, если у вас такая фамилия (список)

Общаться с носителями этих фамилий было очень сложно

Наверное, ни для кого не новость, что украинские фамилии как правило произошли от прозвищ и могут хоть немного рассказать что-то о ваших предках. Некоторые фамилии могли давать исключительно умным и уважаемым украинцам, в то время как другие фамилии наоборот давали тем, кто славился тяжелым характером.

"Телеграф" собрал часть таких фамилий по информации общества "Краєзнавець" имени Василия Ивановича Маслова в городе Прилуки.

Бурма, Бурмак, Бурмака – так называли ворчунов, людей, которые постоянно чем-то недовольны.

Ворона – эту фамилию давали людям мрачным, нелюдимым, черноволосым. Ворона люди всегда считали символом мудрости и долголетия.

Галамага – так могли назвать человека, который любил говорить чепуху и травить байки.

Завада – такую фамилию мог получить когда-то тот, кто каким-то образом мешал своим соседям на углу или на улице.

Зленко – эту фамилию мог получить человек злой, сердитый, недобрый.

Журба, Журбенко – от слова "журба", "печаль". Такую фамилию могли дать человеку, который пережил большое горе или трагедию.

Кропива – такую фамилию могли дать человеку въедливому, колючему.

Негода – такую фамилию, очевидно, получил человек мрачный, привередливый, с вздорным характером.

Нюнько — от слова нюня, нюнявый, что означает плакса, плаксий. Такая фамилия пристала к человеку плаксивому, всегда жаловавшегося.

