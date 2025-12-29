Как оригинально поздравить коллег с Новым годом 2026 прозой: идеи подарков и праздничных открыток

"Телеграф" собрал подборку идей, которые помогут легко определиться с выбором

Новый 2026 год уже на пороге. И хотя из-за войны праздничные корпоративы имеют немного ограниченный характер, желание создать праздничное настроение никуда не исчезло. Даже если руководство отказалось от празднований, это отнюдь не повод покидать коллег без теплых слов и символических подарков.

Во многих офисах традиционно играют в "Тайного Санта", чтобы каждый сотрудник получил сюрприз. Но выбрать подарок коллеге, особенно если вы не слишком хорошо знакомы, задача не из простых. "Телеграф" подготовил подборку универсальных идей, которые помогут определиться с выбором:

планер или дневник;

стильная канцелярия;

контейнер для перекусов;

набор по уходу за руками – особенно актуально зимой;

мыло ручной работы;

подарочный чай;

красиво упакованные елочные украшения;

сладости, бутылочка шампанского или иного алкоголя;

плед, шарф или теплые перчатки.

Если же вы хорошо знаете человека, с которым давно работаете, выбрать подарок будет гораздо легче. В то же время следует избегать косметики, одежды, религиозной тематики и шутливых "приколов". А для тех, кто работает дистанционно или хочет поздравить всех коллег сразу, "Телеграф" предлагает новогодние открытки к году Огненной Лошади 2026, которые легко отправить онлайн.

Поздравления с Новым годом 2026 коллегам: проза и открытки

Коллеги! Ну вот и прошел еще один год, когда мы все вместе славно потрудились! Желаю, чтобы в Новом году мы не только хорошо трудились, но и получали отличные деньги! Пусть их будет ровно столько, сколько каждый из нас желает! С Новым годом!

Наступает Новый год – пора подводить итоги и строить планы. Поздравляю весь наш сплоченный коллектив с этим праздником! Пусть каждый сотрудник в грядущем году поднимется на следующий профессиональный уровень, достигнет новой цели, получит заслуженную награду! Здоровья вам и благополучия!

Коллеги, с Новым Годом! Пусть в ваших домах царит волшебная атмосфера прекрасного зимнего праздника и за столом поднимаются радостные тосты, а от старого года остаются только хорошие воспоминания. Отдыхайте и набирайтесь сил и креатива – нас ждут великие дела!

Пусть в 2026 году зарплата значительно увеличится, чтобы не успевать ее тратить. Пусть рабочий график станет комфортным и удобным, а рабочие будни приносят счастливые минуты.

