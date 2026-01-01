Большие скидки на популярный кофе: в каком магазине удастся сэкономить до почти 450 грн

Магазин вывесил "желтый" ценник на целую неделю

Магазины продолжают радовать украинцев приятными акциями на популярные продукты. Более чем наполовину можно сэкономить на кофе в "Сильпо".

"Телеграф" узнал, что скидки до -57% продлятся до 7 января этого года. Подробнее о том, на каких товарах можно сэкономить, можно посмотреть в рекламном буклете от "Сильпо".

До 7 января можно сэкономить сотни гривен на кофе

Итак, на 210-граммовой пачке растворимого кофе от "Carte Noire" можно сэкономить до 430 гривен, ведь на него действует скидка в -55%.

В то же время на кофе молотий "Кофе Старого Львова" действует еще большая скидка — 57%. Сегодня ценник на 250-граммовой пачке стоит 139,0 гривны, когда раньше она стоила 324,0 гривны. Разница составила 185 гривен.

Скидки на кофе в "Сильпо"

Как сэкономить на кофе

