Великі знижки на популярну каву: в якому магазині вдасться зекономити до майже 450 грн

Магазин вивісив "жовтий" цінник на цілий тиждень

Магазини продовжують тішити українців приємними акціями на популярні продукти. Більше аніж вполовину можна зекономити на каві в "Сільпо".

"Телеграф" дізнався, що знижки до -57% триватимуть до 7 січня цього року. Детальніше про те, на яких товарах можна зекономити, можна подивитись на рекламному буклеті від "Сільпо".

До 7 січня можна зекономити сотні гривень на каві

Тож, на 210-грамовій пачці розчинної кави від "Carte Noire" можна зекономити до 430 гривень, адже на неї діє знижка в -55%.

Водночас на каві меленій "Кава Старого Львова" діє ще більша знижка — 57%. Нині цінник на 250-грамовій пачці стоїть 139,0 гривень, коли раніше вона коштувала 324,0 гривень. Різниця склала 185 гривень.

Знижки на каву в "Сільпо"

Як зекономити на каві

