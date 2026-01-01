Морозы отступают? Какой погоды ждать в Харькове на выходных (карта)

Перед выходными в Харькове ожидается резкое потепление

Ближайший уикенд принесет Харькову неожиданно резкое изменение погоды. Температурные показатели совершат скачок от -12 до +3 градусов.

Уже с пятницы, 2 января, Балтийский циклон принесет теплые воздушные массы в Украину. Об этом свидетельствуют данные метеосервисов.

Какая погода будет в Харькове на уикэнд

Согласно данным сайта Meteofor, уже 2 января в Харькове произойдет резкое изменение погоды. Температура воздуха резко изменится с -12 градусов ночью до +3 градусов днем. Пройдут дожди. В последующие два дня температурные характеристики стабилизируются. В субботу, 3 января, термометры покажут 0 градусов ночью и +2 градуса днем. Возможен дождь. А в воскресенье, 4 января, температура будет достигать — 5 градусов ночью и 0 градусов днем.

Погода в Харькове на уикенд

Синоптики сайта Meteo.ua подтверждают резкое изменение температуры в Харькове 2 января. Ночью будет -13 градусов ночью, а днем до +2 градусов днем. Пройдут дожди с мокрым снегом. В субботу, 3 января, термометры покажут 0 градусов ночью и +4 днем. Возможен дождь с мокрым снегом. А в воскресенье, 4 января, температура будет достигать от -3 градусов ночью до -1 градуса днем.

Данные сайта Sinoptik.ua также свидетельствуют о резком потеплении. Так, 2 января температура ночью будет достигать -14 градусов, а днем +2. В субботу, 3 января, термометры покажут 0 градусов ночью и +1 днем. Возможен дождь. А в воскресенье, 4 января, температура будет достигать — 6 градусов ночью и -3 градусов днем.

Какой будет погода в Украине в начале января

Как рассказал "Телеграфу" синоптик Виталий Постригань, в начале января Украина будет находиться под теплым циклоном с центром над странами Балтии.

"Наш регион окажется в его теплом секторе. Температурный фон повысится: ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла. Временами небольшой снег, гололедица несколько ослабнет", — рассказал синоптик.

По его словам, в конце первой декады января погода в Украине снова изменится. Из-за поступления воздуха с севера темпера снова снизится.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

