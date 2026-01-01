Морози відступають? Якої погоди чекати у Харкові на вихідних (карта)

Перед вихідними в Харкові очікується різке потепління

Найближчий вікенд принесе Харкову неочікувано різку зміну погоди. Температурні показники стрибатимуть від -12 до + 3 градусів.

Вже з п'ятниці, 2 січня, Балтійський циклон принесе теплі повітряні маси в Україну. Про це свідчать дані метеосервісів.

Яка погода буде в Харкові на вікенд

Згідно з даними сайту Meteofor вже 2 січня в Харкові відбудеться різка зміна погоди. Температура повітря різко зміниться з -12 градусів вночі, до +3 градусів вдень. Пройдуть дощі. В наступні два дні температурні показники стабілізуються. В суботу, 3 січня, термометри покажуть 0 градусів вночі і +2 градуси вдень. Можливий мокрий сніг. А в неділю, 4 січня, температура сягатиме — 5 градусів вночі та 0 градусів вдень.

Синоптики сайту Meteo.ua підтверджують різку зміну температури в Харкові 2 січня. Вночі буде -13 градусів вночі, а вдень до +2 градусів вдень. Пройдуть дощі з мокрим снігом. В суботу, 3 січня, термометри покажуть 0 градусів вночі і +4 вдень. Можливий дощ з мокрим снігом. А в неділю, 4 січня, температура сягатиме від -3 градусів вночі до -1 градуса вдень.

Дані сайту Sinoptik.ua також свідчать про різке потепління. Так, 2 січня температура вночі сягатиме -14 градусів, а вдень + 2. В суботу, 3 січня, термометри покажуть 0 градусів вночі і +1 вдень. Можливий мокрий сніг. А в неділю, 4 січня, температура сягатиме — 6 градусів вночі та -3 градусів вдень.

Якою буде погода в Україні на початку січня

Як розповів "Телеграфу" синоптик Віталій Постригань, на початку січня Україна перебуватиме під теплим циклоном з центром над країнами Балтії.

"Наш регіон опиниться в його теплому секторі. Температурний фон підвищиться: вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла. Часом невеликий сніг, ожеледиця дещо послабне", — розказав синоптик.

За його словами наприкінці першої декади січня погода в Україні знову зміниться. Через надходження повітря з півночі темпера знову знизиться.

"Не забуваємо, що січень найхолодніший період року. Для нього характерні періоди помірних і навіть сильних морозів. А також хуртовини та снігопади пов’язані з виходами південних циклонів", — зазначив Постригань.

